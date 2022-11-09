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Геополитика момента: борьба Добра и Зла (Николай Стариков)

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Выступая на пленарном заседании регионального этапа XXXI Международных Рождественских образовательных чтений, который намедни прошёл в Волгограде, в своём докладе затронул фундаментальные аспекты противостояния России и Запада, Добра и Зла. Предлагаю вашему вниманию видеозапись моего выступления.

#Россия #Запад #геополитика

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8n1wT4jfiVQ
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