Толерантная версия войны на Украине
ЧВК Вагнер. Показать все что скрыто. Толератная версия войны на Украине.
Кстати, тот случай, когда наши опередили американцев в вопросах выпуска киноадоптаций на тему идущей войны, обычно американцы оперативнее выпускают кино по своим войнам. А так первым фильмом стал "Лучшие в аду" https://colonelcassad.livejournal.com/7902017.html, который собрал у нас достаточно неплохие отзывы (на "Кинопоиске" оценка 7.8), как милитари-боевик.
Русские неплохие ученики и потом -кто у власти-Силовики …
“Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян, представил в офис ООН доказательства того, что российские БЛА семейства Герань были разработаны в… КБ Луч (Украина) в 2005 – 2008 годах.
Выходит, хохлы просто продали иранцам всю документацию на разработанные на Украине в 2005-2008 годах дроны-камикадзе в нарушение всех введённых против Ирана на тот момент санкций, в том числе санкций ООН, а Иран передал всё это России.
Получается, что Россия использует на Украине разработки украинских же инженеров, которые сама Украина реализовать так и не смогла, впрочем, как и все остальное.
Фраза «хохлы сами себя обстреливают» обретает новые смыслы.
Если честно, мое мнение, что это действительно наша разработка. Иран нам подыгрывает. Кто что думает?)