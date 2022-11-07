Западные элиты хотят перейти к прямому контролю над нашими ресурсами. Андрей Фурсов
Кто руководил распадом Советской Империи? Какие группы вели борьбу за власть в советском обществе? На какие кластеры разбилась современная мировая элита? Какими будут “двадцатые” годы, и что произоидёт до 2035-го года? В студии – Андрей Фурсов и Андрей Фефелов.
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Россия давно под санкциями и в свободном плавании (фактически, с учётом практически полного разрыва бизнес отношений напрямую), а Фурсов все бороздит просторы Большого театра фантазий в поисках возможностей зацепиться за недоверие и недовольство отдельно взятых граждан.