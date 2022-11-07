Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Западные элиты хотят перейти к прямому контролю над нашими ресурсами. Андрей Фурсов

31 1

Кто руководил распадом Советской Империи? Какие группы вели борьбу за власть в советском обществе? На какие кластеры разбилась современная мировая элита? Какими будут “двадцатые” годы, и что произоидёт до 2035-го года? В студии – Андрей Фурсов и Андрей Фефелов.

Книга “Меченосец”. Проханов А.А. https://den-magazin.ru/utm/1407

Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://день-магазин.рф/konferenciya-kolokola-istorii

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #фурсов #андрейфурсов #политика #СССР #распадСССР #развалСССР #элиты #власть #политика #геополитика #глобальныеэлиты #западныеэлиты #Брежнев #КГБ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FCo6mM8wtfo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Что стоит за попытками пересмотра итогов Великой Отечественной войны?
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Бэкграунд, выпуск-322 за 19 октября 2013
В чужом пиру похмелье. Российская экономика и бизнес-элита в режиме санкций
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18909 9797
    BlackCat час назад

      Россия давно под санкциями и в свободном плавании (фактически, с учётом практически полного разрыва бизнес отношений напрямую), а Фурсов все бороздит просторы Большого театра фантазий в поисках возможностей зацепиться за недоверие и недовольство отдельно взятых граждан.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru