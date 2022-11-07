Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно этому документу, добровольцы приравниваются к военнослужащим, а подразделения, состоящие из них, должны содействовать Вооруженным силам РФ в выполнении разнообразных задач. Организация и управление добровольческими формированиями возлагаются на Минобороны.

Закон должен придать новый импульс развитию добровольческого движения в России. Символично, что подписание его состоялось 4 ноября – в День народного единства. По сути, этим законом официально восстанавливается исконно русская традиция – всем миром вставать на защиту Отечества, когда само его существование оказывалось под грозой. Именно в такие периоды поднимался дух народного ополчения.

В ходе общения с волонтерами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве Владимир Путин отметил, что добровольцы продолжают идти в военкоматы. По словам главы государства, с учетом количества мобилизованных в строй встали 318 тысяч человек.

При этом план набора в ВС РФ в рамках частичной мобилизации составлял 300 тыс. И коль, таким образом, мы начали возвращение к своим истокам, то нелишне было бы вспомнить, что, начиная с реформ Петра I, вооруженные силы Российской империи включали в себя две части – регулярную армию и государственное ополчение.

Сегодня военкоматы сосредоточились на работе именно с добровольцами. Со дня объявления в России частичной мобилизации на «Госуслуги» поступило более 70 тыс. запросов от граждан об участии в спецоперации на Украине в качестве добровольцев, рассказал в Telegram-канале правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как заметил в беседе с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, большинство добровольческих формирований возникло как результат «инициативы снизу», которая была организационно и материально поддержана региональными властями, бизнесменами и волонтерскими организациями.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отмечает: по всей стране народ без указки сверху самоорганизовался в группы помощи и собирает деньги на экипировку для бойцов, шьет спальники, печатает на 3D-принтерах хвостовики для мин, для коптеров, заготавливает бревна для фортификаций. «Я уж молчу про проект Народного фронта, который за 5 месяцев собрал более 3 миллиардов рублей на помощь фронту. Лично участвовал в двух сборах, на которых проект закупал необходимое для армии снаряжение и экипировку», – написал он. Так, еще до объявления частичной мобилизации одним из основных центров консолидации добровольческого движения стала Чечня.

Подготовка добровольцев была развернута на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, откуда еженедельно отправляются в зону СВО до 200 добровольцев. Народное ополчение Кавказа – «самое массовое и самое интернациональное в России», заявил в День народного единства Telegram-канал «Стрелы Казбека».

«Также не ошибемся, если скажем, что Северный Кавказ сегодня стал зеркалом 1612 года. Примером и парадигмой народного единства большой страны», — отмечается в сообщении. И это правда.

Батальоны терских казаков Ставрополья, Северной Осетии, Дагестана (бригады «Ермак», «Таврида», «Дон»), знаменитые воины Аллаха из Чечни (спецназ «Ахмат»), интернациональные батальоны Северной Осетии («Осетия», «Алания»); сводные отряды ставропольских казаков и черкесов – это далеко не полный перечень добровольческих формирований.

Представитель «Единой России» в ЛНР, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил: «С февраля на территорию Донбасса для участия в СВО прибывают добровольцы от 18 до 70 лет». Но основу составляют люди старшего возраста, которые хорошо владеют оружием, особенно снайперскими винтовками. С профессиональной точки зрения, среди обратившихся ко мне много офицеров, работавших в различных силовых структурах, много врачей, инженеров – в общем, интеллигенция». «Они готовы не только участвовать в боях на передовой, но и работать в госпиталях, ремонтировать военную технику», – подчеркнул Водолацкий. «Примерно у 40% есть высшее техническое образование, в большинстве случаев в вузах были военные кафедры. То есть приходят офицеры запаса», – отметил депутат. По его словам, абсолютное большинство добровольцев – люди семейные. «Более того, всероссийская организация “Отцы России” обратилась ко мне за помощью. Дело в том, что закон не позволяет военкоматам призывать многодетных отцов. Но они хотят создать свой батальон». Как сказал Водолацкий, относительное большинство добровольцев, примерно 55%, – это «ребята рабочих профессий, фермеры, водители, работники различных производств». Таков в общих чертах портрет сегодняшнего добровольца.

При этом, заметил экс-депутат Верховной рады Украины, спикер парламента Новороссии в 2014-2015 гг. Олег Царев, «представителей крупного и среднего бизнеса среди добровольцев он не встречал». А бизнесмен и доверенное лицо президента РФ Евгений Пригожин заявил: «Главное, чего не произошло, не произошла мобилизация элит. Олигархи и другие представители элит как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать. Пока их дети не пойдут на войну, полной мобилизации страны не произойдет». Конечно, эти «детки» погоды в нашем обществе не делают, тем не менее, осадочек остается…

Контрастом этой картине выглядит видеообращение к женам воинов добровольческого Башкирского батальона имени Шаймуратова, которое было записано в ходе СВО: «Стоим на своих позициях и твердо знаем, за что мы здесь стоим. За свои семьи, чтобы европейская нечисть не постучала в наши дома». В Спецоперации участвует еще один башкирский батальон им. Доставалова.

Думаю, сегодня есть смысл напомнить известное высказывание Льва Гумилева: «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские». Тогда, 8 сентября 1380 г., на Куликовом поле произошло судьбоносное для России сражение.

Русские войска, основу которых составляло народное ополчение как Северо-Восточной, так и Юго-Западной Руси нанесло сокрушительное поражение Золотой Орде и ее союзникам. Это было крупнейшее сражение средневековья. Монголо-татарской империи был нанесен такой удар, после которого она уже не смогла оправиться. Начался период ее стагнации.

Для русских княжеств Куликовская битва стала переломным событием в освобождении от чужеземного ига. Но эта угроза от нас далеко никогда не уходила. Она – то отодвигалась от нас, то приближалась к нам как можно ближе, чтобы в подходящий момент вцепиться нам в горло. И постепенно вся целиком переместилась на запад. Немцы, поляки, французы, шведы, даже чухна и курляндцы в полном составе… Ба, все они опять здесь и опять грозят стереть Россию с лица земли, чтобы броситься грабить ее богатства. Иных целей как грабеж народов у них не было и нет. Жалкие людишки, хищные. Но устоять одной регулярной армии, точнее, экспедиционному корпусу непросто. На подмогу идут добровольцы.

К середине августа, по сведениям Александра Ставера («Военное обозрение»), было создано около 50 добровольческих подразделений. Причем их названия указывают на территориальную принадлежность. Татарские батальоны, например, называются «Алга» и «Тимер». «Алга» по-татарски означает «Вперед», а «Тимер» – «Железный»! С такими наименованиями просто нельзя отступать… А для якута честь служить в батальоне «Боотур». По преданию, именно Аллэй Боотур был прародителем якутов. Это – священное имя, которое никто из якутского народа не смеет опорочить. Как и имя Тоян – так называется батальон из Томска. Это был князь племени эуштинских татар, которые жили на территории Томской области в XVII в. Есть еще батальон связи «Атал», в котором знание чувашского языка обязательно, и противник теряется, когда слышит в эфире сообщения, не поддающиеся переводу на английский. А «Атал» – это название Волги, которую чуваши почитают так же, как и русские – Волга-матушка.

Все добровольческие подразделения даже перечислить трудно. Но главное – весь нынешний «русский интернационал» почти доподлинно повторяет состав не только того ополчения, которое под православными хоругвями изгнало польско-литовских захватчиков из Москвы в 1612 г., но и того, что в составе императорской армии изгоняло франко-польско-прусских агрессоров из России в 1812 г.

В тот год в обстановке патриотического подъема, охватившего всю страну, император Александр I обнародовал два манифеста, от 18 и 30 июля, о создании ополчения для подкрепления войск и защиты Отечества. В Смоленской губернии в ополчение вступило свыше 13 тыс. ратников, в Московской – более 34 тыс., в Тверской – около 16 тыс. Всего по трем губерниям в ополчение вступило свыше 230 тыс. ратников. Действительно, тогда на врага ополчился весь народ.

В период Русско-японской и Первой мировой ополченцы тоже принимали участие в основных сражениях. Так, уже к концу 1914 г. боевой состав русской армии на треть состоял из ратников государственного ополчения. В Великой Отечественной войне ополченцы наравне с частями регулярной армии громили гитлеровских оккупантов. 2 июля 1941 г. на совещании в Кремле было оглашено решение ЦК ВКП(б) о создании народного ополчения на добровольных началах. Формирование частей проходило в различных районах страны с июля 1941 г. до середины 1943 г. Добровольцами в народное ополчение и истребительные батальоны вступило более 4-х млн чел. Каждая третья дивизия народного ополчения стала «Гвардейской», остальным были присвоены почетные наименования и вручены государственные награды.

Воистину бессмертны слова Козьмы Минина, сказанные им на вече перед решающим сражением: «Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших… И такая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет великое дело. Я знаю, только мы на это подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и мы избавимся от иноплеменников». По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения «третью деньгу». Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принудительный сбор «пятой деньги» – на жалованье служилым людям. И не роптали, несли последнее…

Собирать всем миром деньги на оборону государства стало традицией. По инициативе народа в самом начале Великой Отечественной родилась идея формирования Фонда обороны. Сам Фонд обороны был учрежден 1 августа 1941 г. Во всех отделениях Госбанка СССР были открыты специальные счета, на которые поступали добровольные взносы. В годы войны в Фонд обороны и в Фонд Красной армии поступило более 17 млрд руб. наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9 519 кг серебра, на 1,7 млрд руб. драгоценностей, больше 4,5 млрд руб. облигациями государственных займов. На добровольные пожертвования населения было построено более 2500 боевых самолетов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 быстроходных торпедных катеров, поставки которых на фронт сыграли значительную роль в приближении Победы. Кроме того, в Фонд обороны отчислялись трудодни, компенсации за неиспользованные отпуска, средства, вырученные от субботников и сверхурочных работ, сверхплановая продукция оборонных предприятий в денежном эквиваленте. Доноры отказывались в пользу Фонда даже от оплаты за сданную кровь. Это ли не показатель высшей степени жертвенности народа?

Добровольчество ведет свою летопись со времен Древней Руси. Писать о нем – это, практически, то же самое, что писать историю русского народа. Но есть в этом патриотическом движении определенные вехи, без которых ни Руси, ни тем более, современной России не было бы. О некоторых из них и шла речь. Как о необходимых уроках прошлого. Надо понять, что и сегодня промыслом Божиим нам уготовано жить во время болезненных перемен в общественно-политической жизни страны, время мучительных поисков идеологических ориентиров, время утверждения утраченного в значительной мере национального самосознания.

Обращение к нашим духовным корням поможет нам обрести почву под ногами, восстановить нравственный стержень нашего народа, поможет нам вернуться на свою стезю на путях истории. Но все ли в нашей стране осознают это?

Думается, нет. Почему в России до сих пор не создан специальный народный фонд для финансовой помощи защитникам Отечества? Нынче мы живем намного богаче, чем в прошлые времена. Только вдумайтесь. В октябре, по данным Центробанка РФ, объем наличных денег на руках у граждан достиг максимального значения с марта 2022 г. и превысил 15,1 трлн руб. Для сравнения: расходы госбюджета в текущем году могут составить 23,69 трлн руб., доходы – 25,02 трлн, при этом финансовое обеспечение новых территорий оценено в 900 млрд руб. Коллективный сбор денег на нужды армии, фронта – это не формальная акция. Это – одна из скреп, объединяющая народ в едином порыве, когда на алтарь победы жертвуется последняя рубаха. И тогда – сила оружия умножается нравственной силой.

Маски давно сброшены, и Запад прямо заявляет, что будет воевать до полного уничтожения России, пока своим оружием, но чужими руками.

При этом сил и средств он собрал против нас больше, чем в свое время против СССР с его потенциалом. Ныне ему противостоит одна Россия. Но до сих пор никто не назвал вещи своими именами, поэтому война на Украине официально именуется Специальной военной операцией, а не народной войной и уж тем более – не Отечественной.

Хотя мы воюем с корпоративным Западом, и какие здесь нужны еще аргументы? Сегодня мы все должны стать одним большим ополчением. И началом этого процесса видится тот факт, что, наконец, российские добровольцы уравнены в статусе с военнослужащими. Пойдем дальше – и победа действительно будет за нами.





