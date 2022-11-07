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Россия в прошлом и в будущем: капитализм или социализм (Николай Стариков)

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В новом выпуске видеоблога проанализировал события в истории новейшей истории России, сделал исторический экскурс и попытался заглянуть в будущее нашей страны, чтобы ответить на вопрос – какой же социально-политический строй лучше всего подходит России.

#Россия #капитализм #социализм

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z5ayXcDQ_2E
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