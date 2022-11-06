Доктор Смерть и блохи Ротшильда
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Евгеника не была программой Третьего рейха, апартеида или США, это программа элиты. Как появилась концепция бактериологической войны, кому могло прийти в голову изменить мир с помощью холеры и как связаны “Доктор Смерть” Ваутер Бассон, духовный гуру Ошо, американский госсекретарь Колин Пауэлл и коллекция блох Чарльза Ротшильда. Рассказывает Дмитрий Перетолчин.
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