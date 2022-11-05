Закат Процветания ЕС: Кризис взял курс на Деиндустриализацию Европы | Геоэнергетика Инфо
Закат Процветания ЕС: Кризис взял курс на Деиндустриализацию Европы. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Европа вступает в эпоху деиндустриализации. Энергетический кризис и последовавшее сокращение производства ударили по Европе, но худшее еще впереди. Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что в конечном итоге приведет к деиндустриализации. Высокие цены на газ сделают европейское производство неконкурентоспособным. Единственным адекватным ответом Европы на угрозу деиндустриализации может стать повышение цен на энергоносители.
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#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #северныйпоток #европа #спг #ценанагаз
А наши евреи все не упокаиваются ,дерутся и подают в высокий суд Лондона ,как и прежде:
Дерипаска (русал)подал в суд на Потанина (норникель ,единственный завод без санкций)
“Русал ожидаемо активизировался в связи с приближающимся истечением срока акционерного соглашения с Потаниным о дивидендах Норникеля. Очевидно, что Русал боится лишить американских акционеров стабильного потока денег из по сути единственной компании, которую не поставили под удар санкций. Ведь Потанин уже не раз намекал – эпоха высоких дивидендов подошла к концу, теперь все силы – на инвестиционные проекты. А дивиденды ведь позволяли Русалу обслуживать гигантский долг перед российскими банками, где Русал брал кредиты на покупку доли в Норникеле. Мы подсчитали, что за девять лет Русал получил в виде дивидендов от Норникеля примерно $9 миллиардов. Покупал Русал долю в Норильском никеле за $14 миллиардов. При этом сам Русал никогда не спешил делиться дивидендами со своими акционерами, включая Sual Partners Вексельберга и партнеров, из-за чего тоже существует в условиях тлеющего акционерного конфликта. А вот играть на чужом поле, в британских судах – это добить травмированного соперника. Потанин под прямыми санкциями Великобритании, и отвечать в суде очевидно не может.
https://t.me/trubapodneglinnoy…
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Ну это как если бы Наркомат цветной металлургии вчинил в 1942 году иск Наркомату чёрной металлургии в немецком суде. Лепота!
Два Ваших подвида чего только не удумают, и чего только не натворят, чтобы остаться тырить и иметь гешефт. И назначат виновного ( уже протестанты -очередная хохма среди своих) ,и взуют дрюг-дрюга в ЛондОне, и пестню хором откартавят. Во все времена мимикрия, как и у Вас, наблюдается.