Русский язык как язык галактики
В этой передаче мы поговорим с Валерием Алексеевичем о НЛО, уфологии и языке галактики.
Что такое уфология?
Можно ли увидеть макеты межгалактических кораблей Рюрика?
Что можно прочитать по-русски рунами Рода?
Валерий Алексеевич Чудинов – советский и российский философ, специалист по философским вопросам естествознания. Доктор философских наук (1987), профессор, академик РАЕН.
Также известен как автор теорий в области древнерусской истории и лингвистики.
Автор работ по тайнам археологии и рунице; расшифровке тайнописи на камнях, древней архитектуре, в рисунках Пушкина; по русской письменности.
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#валерийчудинов #русскийязык #галактика #уфология
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Принцип эзотерики реализован.
“Принцип эзотерики реализован”!?!!?
Поподробнее про Принцип Эзотерики расскажи и как он здесь реализован))))
Ау!!!Ребята не в влазьте в то, в чем Понятия не Имеете!!! что бы,не нести АХИНЕЮ.