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Англосаксы против флота России. История диверсий (Николай Стариков)

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В новом выпуске видеоблога речь зашла про диверсии, которые на протяжении истории Великобритания устраивала против Военно-Морского Флота России. Атака англосаксов на Севастополь, их теракт на газопроводах «Северный Поток-1» и «Северный Поток-2» – явления в нашей общей истории, увы, не новые. Смотрите рассказ об этом в новом ролике.

#англосаксы #история #диверсия

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1hOSIgTra74
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