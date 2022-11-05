Англосаксы против флота России. История диверсий (Николай Стариков)
В новом выпуске видеоблога речь зашла про диверсии, которые на протяжении истории Великобритания устраивала против Военно-Морского Флота России. Атака англосаксов на Севастополь, их теракт на газопроводах «Северный Поток-1» и «Северный Поток-2» – явления в нашей общей истории, увы, не новые. Смотрите рассказ об этом в новом ролике.
#англосаксы #история #диверсия
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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