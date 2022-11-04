Молодая гвардия возвращается
Сообщают, что со следующего учебного года роман "Молодая Гвардия" Фадеева возвращается в обязательную школьную программу.
Интересно, как сейчас выглядят формулировки, на основе которых его когда-то убирали. Сейчас то понятно, война заставила возвращаться к подлинному, а не наносному.
Относительно же возвращения романа в школьную программу, то это конечно хорошо, но с учетом всех проблем школьного гуманитарного образования, одна книга (пускай и отличная), вряд ли может заменить системные реформы, которые должны хотя бы частично купировать последствия чудесной образовательной политики последних десятилетий, о которых в нулевые предупреждал академик Капица и итог которых в 2018 подвел тогда еще министр культуры Мединский.