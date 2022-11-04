“ЧВК Вагнер Центр”
В Питере открылся "ЧВК Вагнер Центр".
На территории центра будут бесплатно размещать проекты и работы специалистов технических специальностей направленных на повышение обороноспособности страны.
Видео:
2017-й. Борис, зачем вы пишите про ЧВК "Вагнер". Никакой ЧВК "Вагнер" в России не существует. Вы льете воду на мельницу врагов России.
2022-й. В России торжественно открылся "ЧВК Вагнер Центр".
Следим за текстом. Будут бесплатно… а раньше эти проекты размещали платно? То то я и думал вот че то не хочется размещать… оно же не бесплатно. Ну например два года пишу надо винтовку 7.62, 9 мм, я что должен был заплатить чтоб это “откровение” зашло кому надо. Или в конечном итоге дроны элементарно дробью будут сбивать, надо в центр Степаныча с тулкой послать?
ну не всё же отдавать Чубайсам и Дворковичам через Роснано(расформирован)и Сколково -пусть и другие поработают на Отчизну .отправляй свои рацухи …получишь денюжку
Вагнер, как правоприемник Роснано и ваучера? А что может быть, но думаю он еще не догадался. Типа… я дам вам свободу, почти Аврам Линкольн круче чем Сатановский. Правда Стрелков тоже пошутил по этой фигуре, и пропал типа на фронте.