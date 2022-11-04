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“ЧВК Вагнер Центр”

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В Питере открылся "ЧВК Вагнер Центр".
На территории центра будут бесплатно размещать проекты и работы специалистов технических специальностей направленных на повышение обороноспособности страны.







Видео:





2017-й. Борис, зачем вы пишите про ЧВК "Вагнер". Никакой ЧВК "Вагнер" в России не существует. Вы льете воду на мельницу врагов России.
2022-й. В России торжественно открылся "ЧВК Вагнер Центр".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7952991.html
Метки: Видео, пригожин, технологии, фотографии, чвк вагнер
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 5891 4501
    Игорь час назад

      Следим за текстом. Будут бесплатно… а раньше эти проекты размещали платно? То то я и думал вот че то не хочется размещать… оно же не бесплатно. Ну например два года пишу надо винтовку 7.62, 9 мм, я что должен был заплатить чтоб это “откровение” зашло кому надо. Или в конечном итоге дроны элементарно дробью будут сбивать, надо в центр Степаныча с тулкой послать?

      • 26553 22331
        маринаИгорь 16 мин. назад

          ну не всё же отдавать Чубайсам и Дворковичам через Роснано(расформирован)и Сколково -пусть и другие поработают на Отчизну .отправляй свои рацухи …получишь денюжку

          • 5891 4501
            Игорьмарина только что

              Вагнер, как правоприемник Роснано и ваучера? А что может быть, но думаю он еще не догадался. Типа… я дам вам свободу, почти Аврам Линкольн круче чем Сатановский. Правда Стрелков тоже пошутил по этой фигуре, и пропал типа на фронте.

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