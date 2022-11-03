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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.11.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены.

В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».

◽️ На Красно-Лиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии, противник отброшен на исходные позиции.

Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120-ти ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

◽️ На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск.

Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области.

В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции.
Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США.

В районе населенного пункта Висунск Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.


Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Костырка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка Херсонской области, Епифановка Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой Народной Республики.

Также, уничтожены в воздухе 13 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2422 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6297 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6986 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/21448
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 814 510
    Sibiryak час назад

      похоже наши решают покинуть херсон, интересно если это так, то сколь мирных там останется?

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