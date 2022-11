Как это мило.Часть депутатов консервативной партии, а также инициативные группы граждан требуют отставки действующего премьер-министра Британии Риши Сунака, так как он всех обманул и уже отказался от своих предвыборных обещаний. Никогда такого не было и вот опять.передаёт The Independent. В связи с этим в стране всё громче звучат призывы к проведению досрочных выборов. Созданная изданиемIndependent: Риши Сунак позабыл о своих обещаниях — британцы требуют досрочных выборовАРПресс-секретарь премьер-министра заявила, что Сунак больше не привержен ни одному из обещаний, которые дал во время борьбы за лидерство в Консервативной партии этим летом. Как отмечает издание, тогда Сунак обещал в том числе снижение базовой ставки подоходного налога до 16 пенсов к 2029 году, строительство специального жилья для тех, кто просит убежище в стране, и «омоложение» центральных улиц по всей стране.Поскольку Сунак не считает себя связанным предыдущими обещаниями, в Великобритании опасаются, что 17 ноября в ходе обнародования налоговой программы правительства канцлер казначейства Джереми Хант объявит об отмене привязки роста пенсий и пособий к инфляции.Предполагается, чтоМинистр транспорта Великобритании Марк Харпер дал понять, что Сунак откажется от обещания своей предшественницы на посту премьера Лиз Трасс по строительству железнодорожной сети на севере Англии Northern Powerhouse Rail, которая свяжет Ливерпуль и Халл. На строительство сети предполагалось выделить из бюджета £40 млрд.«Относительно того, что сказал бывший премьер-министр —— заявил министр транспорта.Как напоминает The Independent,«Очевидно, что эти обещания были сделаны несколько месяцев назад, и сейчас ситуация несколько изменилась в экономическом плане. Мы должны проанализировать всё ещё раз. Контекст, политический и экономический, значительно изменился с того времени», — заявила пресс-секретарь премьера, указав на расходы в связи с пандемией коронавируса и украинским конфликтом.В ответ на просьбу журналистов привести примеры обещаний, которые Сунак всё ещё намерен воплотить, пресс-секретарь отметила: «Более сильная Национальная служба здравоохранения, лучшие школы и более безопасные улицы».Всё это подогрело требования о проведении досрочных всеобщих выборов. Сотни британских рабочих присоединились к митингу, организованному Британским конгрессом профсоюзов (TUC) в Вестминстере. Как сообщает The Independent, созданная изданием петиция за немедленное проведение всенародного голосования собрала уже более 460 тыс. подписей.Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер заявила в интервью газете, что премьер-министр подорвал свой авторитет, отказавшись от предвыборных обещаний, и призвала Сунака немедленно объявить о проведении выборов.Вместо того чтобы бегать в страхе перед избирателями, он должен поступить достойно и назначить выборы, чтобы британская общественность могла высказать своё мнение о будущем страны», — настаивает Рейнер.Заместитель лидера либеральных демократов Дейзи Купер также отметила, что у правительства Сунака нет «ни авторитета, ни морального мандата на управление» страной. «Люди заслуживают лучшего, чем премьер-министр, который, по всей видимости, отказался от обещаний, сделанных в ходе предвыборной кампании, и ухватился за власть. С каждым днём призывы к всеобщим выборам становятся всё сильнее», — приводит The Independent слова Купер. https://russian.rt.com/inotv/2022-11-03/Independent-Rishi-Sunak-pozabil-o – цинкСтоит также отметить, что в период предвыборной кампании Сунак наобещал различным лоббистским групам в три короба, что включит тех или иных лиц в правительство, а когда стал премьер-министром, часть из тех, кому обещали места в правительстве, остались с носом. Такой вот джентельмен теперь заправляет на Даунинг-Стрит.