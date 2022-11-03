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Будущее человечества – социализм.

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Будущее человечества – социализм.

Новый президент Бразилии Лула да Сильва о миропорядке. Заодно по США и Зеленскому хорошо прошелся.


«Дальнейшее существование всего нашего человечества – социализм. Социализм – не о том, чтобы отобрать и поделить, а о том, чтобы объединить, интегрировать ресурсы и пустить их на пользу всему обществу. Идея разделить и разобрать – это как раз буржуазная идея.
Основная идея советского социализма заключалась в том, что экономика и социальная организация государства должны быть слиты в единый механизм справедливого распределения ресурсов. Производство должно быть компонентом социальной жизни, а социальная жизнь должна быть организована как самое современное производство…
Мы, политики, пожинаем то, что посеяли. Если я посею братство, солидарность, согласие, я пожну добро. Если я посею раздор, то пожну ссоры.

Что послужило причиной спецоперации России на Украине? НАТО! Соединенные Штаты и Европа должны были сказать: «Украина не вступит в НАТО». Это решило бы проблему.

Я сильно встревожился, когда Соединенные Штаты и Евросоюз поддержали Хуана Гуайдо, тогдашнего лидера парламента Венесуэлы в качестве президента страны в 2019 году. Нельзя играть с демократией. Чтобы Гуайдо стал президентом, его нужно избрать.

Бюрократия не может заменить политику. В политике есть двое глав государств, оба избранные своими народами, и они должны сесть за стол переговоров, посмотреть друг другу в глаза и поговорить.

И сейчас я иногда сижу и смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, аплодируют стоя все европейские парламентарии. Этот парень ответственен за конфликт.

Нам необходимо создать новую систему глобального управления. Организация Объединенных Наций в нынешнем ее виде больше ничего не представляет. Сегодня правительства не воспринимают ООН всерьез, потому что каждое из них принимает решения, не уважая позицию этой организации. Соединенные Штаты привыкли вторгаться в другие страны, никого не спрашивая и не уважая мнение Совета Безопасности. Поэтому нам нужно перестроить ООН, чтобы включить в нее больше стран и больше народов. Если мы это сделаем, мы сможем начать улучшать мир».

https://t.me/boris_rozhin/69270 – цинк

В общем, Лула не подвел. Примерно такой риторики от него и ждали. Посмотрим теперь на дела.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7951876.html
Метки: Бразилия, война на украине, империализм, лула да сильва, социализм, США, Украина
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