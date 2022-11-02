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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (02.11.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.

◽️ На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области.

Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области.

Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.


Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Снигиревка Николаевской области, Ищенка, Веровка, Обрывка Херсонской области, Оборотновка и Викторовка Луганской Народной Республики, Орлянка, Владимировка, Граково Харьковской области и Польное Донецкой Народной Республики.

В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов «HIMARS» в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 167 вертолетов, 2414 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6967 единиц специальной военной автомобильной техники.

⚠️ Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции.

◽️ Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области.

Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

Источник: https://t.me/mod_russia/21422
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