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Нюансы свободных социальных сетей

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Оказывается, если олигархи владеют структурными социальными сетями – это плохо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7949524.html
Метки: twitter, илон маск, олигархи, свобода слова, социальные сети, США, цензура, юмор
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