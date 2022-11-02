Как Ютуб сначала удалил, а потом восстановил мой канал. «Зерновая сделка» (Николай Стариков)
В очередном выпуске моей авторской программы «По сути дела», которая каждый вторник выходит в эфир радио «Комсомольская Правда» в 19:00 обсудили удаление Ютубом моего канала и зерновую сделку, из которой вышла Россия после атаки британцев на Севастополь.
На следующий день после удаления канала (со слов Ютуба «безвозвратного»), Ютуб дал попятную и под давлением общественного мнения России, не желая проигрывать очередной иск в суде, восстановил мой канал.
Подробнее здесь: https://dzen.ru/media/nstarikovru/iutub-narushil-svoi-sobstvennye-pravila-chtoby-ne-proigrat-esce-odno-delo-v-sude-63622f657db0f559eff75554
Хронометраж:
00:00 – Как Ютуб удалил мой канал с полумиллионом подписчиков
11:13 – Надо ли запрещать Ютуб в России
19:03 – Почему у нас нет удобного аналога Ютуба
22:27 – Чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки»
33:35 – Зачем Украина отдала Румынии нефтеносные шельфы в Чёрном море
40:46 – Ответные удары по критической инфраструктуре Украины
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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