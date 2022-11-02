Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Как Ютуб сначала удалил, а потом восстановил мой канал. «Зерновая сделка» (Николай Стариков)

0 0

В очередном выпуске моей авторской программы «По сути дела», которая каждый вторник выходит в эфир радио «Комсомольская Правда» в 19:00 обсудили удаление Ютубом моего канала и зерновую сделку, из которой вышла Россия после атаки британцев на Севастополь.

На следующий день после удаления канала (со слов Ютуба «безвозвратного»), Ютуб дал попятную и под давлением общественного мнения России, не желая проигрывать очередной иск в суде, восстановил мой канал.

Подробнее здесь: https://dzen.ru/media/nstarikovru/iutub-narushil-svoi-sobstvennye-pravila-chtoby-ne-proigrat-esce-odno-delo-v-sude-63622f657db0f559eff75554

Хронометраж:
00:00 – Как Ютуб удалил мой канал с полумиллионом подписчиков
11:13 – Надо ли запрещать Ютуб в России
19:03 – Почему у нас нет удобного аналога Ютуба
22:27 – Чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки»
33:35 – Зачем Украина отдала Румынии нефтеносные шельфы в Чёрном море
40:46 – Ответные удары по критической инфраструктуре Украины

Скачать аудио:
https://podcast.nstarikov.ru

Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/nstarikovru
Купить книги Николая Старикова без наценки http://books.nstarikov.ru/

Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Будьте всегда в курсе событий, подписавшись на соц.сети Николая Старикова:
➡️ http://zen.yandex.ru/nstarikovru
➡️. https://t.me/nstarikovru
➡️. https://vk.com/nstarikov_club
➡️. http://ok.ru/nstarikov
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cDBkYvEpEAg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вхождение Латвии в состав СССР произошло на основе выборов
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Новости Украины и Новороссии 14 мая 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru