Ф. Лисицын и А. Исаев. Бои в Маньчжурии. Ч. 7. «Мукденская катастрофа — крах стратегии Куропаткина»
Фёдор Лисицын и Алексей Исаев. Бои в Маньчжурии. Часть 7. «Мукденская катастрофа — крах стратегии Куропаткина».
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Мукденское сражение стало грандиозным завершением всех операций русской и японской армии в окрестностях одноименного города в Маньчжурии.
Оно стало одним из самых масштабных, кровавых, длительных и ожесточенных боев в военной истории до начала Первой мировой войны. Сражение велось в условиях практического численного равенства сторон (по 270-280 тыс человек в каждой армии) и близких материальных возможностей (1475 орудий и 56 пулеметов в русских армиях, 1062 орудия и 200 пулеметов у японцев). При этом русская армия оборонялась на заранее подготовленных укрепленных позициях.
Его результат – отступление русских войск и японская победа были обусловлены прежде всего превосходством японской армии в активных боевых действиях и оперативным искусством японского командования. При сравнительно равных кровавых потерях (примерно по 15 тысяч убитых и пропавших без вести), русская армия отступая потеряла более 21 тысячи человек пленными и фактически потеряла возможность к активным боевым действиям. До окончания русско-японской войны фронт в Маньчжурии замер в противостоянии двух оборонительных позиций…
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Предыдущие ролики:
Бои в Маньчжурии.”Начало Мукденской компании” Часть 6:
https://youtu.be/6WLsFSy1lKM
Бои в Маньчжурии. Часть 5:
https://youtu.be/pHZImeR8_zA
Бои в Маньчжурии. Часть 4:
https://youtu.be/h4-ElrUwR-o
Бои в Маньчжурии. Часть 3:
https://youtu.be/KkkzcCFdvCE
Бои в Маньчжурии. Часть 2:
https://youtu.be/u_zTwSeA6jg
Бои в Маньчжурии. Часть 1:
https://youtu.be/Xo5E2b3AvOM
Оборона Порт-Артура. Часть 2:
https://youtu.be/vC_STV4BBWk
Оборона Порт-Артура. Часть 1:
https://youtu.be/5JoIqDpxKZk
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