У России есть технология и два года, чтобы стать мировым лидером. Игорь Острецов
“Если не создать новый источник энергии – мы станем последним поколением людей”. Доктор технических наук Игорь Острецов о том, почему нас ждёт катастрофический дефицит энергии. Почему атомная энергетика тут не поможет. И какая технология нас спасëт. Ведущий – депутат Госдумы VI созыва, член Комитета по обороне Максим Шингаркин.
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