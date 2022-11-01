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У России есть технология и два года, чтобы стать мировым лидером. Игорь Острецов

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“Если не создать новый источник энергии – мы станем последним поколением людей”. Доктор технических наук Игорь Острецов о том, почему нас ждёт катастрофический дефицит энергии. Почему атомная энергетика тут не поможет. И какая технология нас спасëт. Ведущий – депутат Госдумы VI созыва, член Комитета по обороне Максим Шингаркин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zlaBoPEyhfs
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