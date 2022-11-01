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У Европы Проблемы: Норвегия ЛИМИТИРУЕТ Добычу Газа в ЕС | Геоэнергетика Инфо

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У Европы Проблемы: Норвегия ЛИМИТИРУЕТ Добычу Газа в ЕС. Геоэнергетика Инфо
Цены на газ снижены не будут. Норвегия отказалась продавать газ Европе по сниженной цене. Министр энергетики и нефти Норвегии Терье Осланд заявил газете E24 Nringsliv, что королевство не намерено снижать цены на природный газ для импортеров в странах ЕС даже несмотря на энергетический кризис. Свою позицию он объяснил тем, что нефтяные компании ведут работу на коммерческой основе и навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной было бы неправильно. Осланд также припомнил, что ЕС отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотовых 20 лет назад.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iDi8wYRjxkI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26496 22290
    марина 21 мин. назад

      Путин заявил, что «Газпром» допустили к обследованию мест подрыва на «Северных потоках»

      «Газпром» был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов «Северный поток». По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана. Стенограмма беседы с журналистами опубликована на официальном сайте Кремля.

      По словам главы государства, о том, что «Газпром» допустили к обследованию, утром 31 октября ему сообщил глава компании Алексей Миллер. На местах взрыва специалисты обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.

      Вырвало трубу длиной 40 метров. Разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону “Северного потока-2″, который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт.

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