Всерьез и Надолго: Украина ЛИШИЛАСЬ Своей Энергетики | Геоэнергетика Инфо
Всерьез и Надолго: Украина ЛИШИЛАСЬ Своей Энергетики. Геоэнергетика Инфо
На Украине за сегодняшнее утро повреждено 18 объектов критической инфраструктуры в 10 регионах, большинство – объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в 7 областях.
В связи с ударами по критической инфраструктуре Украины в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
Он отметил, что массированные удары были нанесены по объектам энергосистемы в ряде областей Украины.
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а власть рф ОКОНЧАТЕЛЬНО лишилась совести, уже депутаты думы сбивают машиной детей и сбегают с места преступления.
и ОНИ ВСЕ ТАМ ОДИНАКОВЫ,