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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (31.10.2022 г.)

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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

◽️ На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

◽️ На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

◽️ На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000».

✈️  Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области, Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах.

Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новая Каменка, Новоалександровка Херсонской области, Терны и Колодези Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная, Новониканоровка Луганской Народной Республики, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики и Казацкое Херсонской области.

◽️ Кроме того, перехвачены в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/21334
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 783 515
    Sibiryak 8 мин. назад

      сегодня один журналист спросил путина, многим непонятно суть сво, путин сказал прежде всего спасение граждан днр, лнр и тех кто желает жить в рф. возникает вопрос, ну так вывози их в рф, а нафик война?

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