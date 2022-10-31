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Подготовка и вручение повесток прекращаются

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Вышло разъяснение от МО РФ. Выдача повесток по частичной мобилизации прекращается сегодня.

Подготовка и вручение повесток прекращаются

По поручению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября с.г. доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

◽️ В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены.

Подготовка и вручение повесток прекращаются.

Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению.

Также, указаниями, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября с.г. к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

PS. Пока что все. На КПП "Верхний Ларс" выдохнули…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7947483.html
Метки: мо рф, мобилизация, Россия
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