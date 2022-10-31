Его считают одним из крупнейших логиков мира, а как писателя сравнивают с Салтыковым-Щедриным и со Свифтом. Но, кроме того, Зиновьев оказался еще и величайшим пророком, предсказавшим многое из того, что у нас происходит сегодня.

Появился на свет этот будущий гений в захудалой деревне Пахтино, Чухломского уезда, Костромской губернии в бедной крестьянской семье, в которой было 11 детей. После окончания школы с золотой медалью уехал в Москву, где трудился его отец. Во время учебы учитель называл Александра вторым Ломоносовым и прочил ему большое будущее. В 1939 году он поступил на философский факультет Московского государственного института истории, философии и литературы. Позднее был призван в армию. Во время войны служил летчиком, воевал отважно, был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

После демобилизации Зиновьев восстановился на первом курсе философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Был принят в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, вскоре стал доктором философских наук. Одна за другой выходят его научные работы. Публикуется серия его монографий, которые переводятся на иностранные языки. Александр Зиновьев по некоторым направлениям опередил западную логику, был признан одним из крупнейших логиков мира.







Он не был кабинетным ученым



Но он был отнюдь не кабинетным ученым, а обладал кипучим гражданским темпераментом, одним из немногих, кто остро переживая за судьбу Отечества, отчетливо понял, что то, что на самом деле происходит в стране, никак не соответствует тем высоким идеалам, которые провозглашались с трибун, а партийная бюрократия деградирует и ведет страну к развалу. Он написал свой эпохальный литературный труд – яркую политическую сатиру-антиутопию «Зияющие высоты» с беспощадной критикой советского строя. Затем другой свой знаменитый роман «Светлое будущее». В то время роман «Зияющие высоты», изданный на Западе, стал там мировым бестселлером, был переведен более чем на 20 языков.

В результате в СССР Зиновьев был подвергнут остракизму. Решением ВАК «за совершение антипатриотических действий» он был лишён учёных степеней кандидата и доктора философских наук, учёных званий старшего научного сотрудника и профессора, всех воинских наград.

А КГБ СССР направил в ЦК КПСС записку «О мерах по пресечению антисоветской деятельности Александра Зиновьева» с предложением о его высылке за границу. На заседании Политбюро ЦК КПСС было принято соответствующее постановление. Вдогонку Зиновьева лишили еще и гражданства СССР.

Но вопреки тому, что о нем писали, Зиновьев вовсе не был «антисоветчиком», а всегда оставался патриотом своей страны. В изгнании он отказался от всех западных грантов и стипендий. В Россию философ вернулся в 1999 году в связи с натовскими бомбардировками Югославии.

В своих книгах Зиновьев описывал советское время как историческое явление, затрагивал запретные в СССР темы, прежде всего проблему социального неравенства. Eго герои постоянно сравнивают советские идеологические мифы и реальность, пытаются дойти до сути дела и разобраться в природе советского общества.

Творческое наследие Зиновьева включает около 40 книг, охватывает социологию, социальную философию, математическую логику, этику, политическую мысль, не считая его литературных трудов и публицистических произведений. Последней его работой стала книга «Русская трагедия (Гибель утопии)», вышедшая в 2002 году.







Правда о перестройке

Сегодня его книги, запретные в СССР, у нас уже хорошо известны. Но многие свои пророчества Зиновьев сделал в публицистических статьях и во время интервью, излагая в своих комментариях пророческую правду о Горбачёве, Ельцине и «перестройке» в СССР. Так, на телевизионных дебатах между Александром Зиновьевым и Борисом Ельциным, которые состоялись 9 марта 1990 года во французской телевизионной программе «Апокриф» (тогда ещё председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин ездил во Францию с частным визитом по приглашению неправительственной организации «Международный политический форум», как главный оппозиционер СССР), Зиновьев дал такую характеристику перестройке и действиям Горбачёва:

«Что такое перестройка? Я во всех моих книгах обосновываю следующий тезис. Перестройка не есть прогресс, не есть обновление общества, это болезнь общества, это кризис. Кризис. И выходом из перестройки может быть только контрперестройка. Выходом из болезни не может быть продолжение болезни…Он ( Горбачёв) хочет ускорить болезнь. То есть приблизить страну к смерти… Горбачев ввергнул страну в кризис. Сейчас он пытается ее вытащить. На пути к контрперестройке. На пути создания личной диктатуры. На пути создания аппарата сверхвласти…».

«…Почему Запад аплодирует Горбачеву и почему Запад аплодирует Ельцину? – продолжал Зиновьев. – Очень просто. Что вы думаете, Запад хочет, чтобы советские люди жили роскошно, были сыты и т.д.? Ничего подобного. Западу нужно, чтобы Советский Союз развалился. Горбачева похлопывают по плечу, и Ельцина похлопывают по плечу, поскольку думают, что они разваливают коммунистическое общество. Они говорят – действуй, Миша, мы тебе поаплодируем, — а они и рады стараться, понимаете. Много партий, парламент создадим! Бессмыслица все это. Это все игра на Запад… Если Горбачеву и иже с ним удастся развалить советское общество, в конце века он будет назван Человеком века. Его назвали Человеком года, Человеком десятилетия, и он будет тогда Человеком века. Ни Ленин, ни Сталин – действительно личности эпохального масштаба – а ничтожный партийный аппаратчик Горбачев станет Человеком века. Вот почему Запад аплодирует».







Чего опасался Запад

И в этом Зиновьев оказался пророком. Все произошло именно так, как он предупреждал. Свой анализ происходящего в России он дал еще и в интервью французской газете «Фигаро» 24 июля 1999 года. «…Вопреки устоявшемуся мнению, – сказал Зиновьев, – советский коммунизм развалился не в силу внутренних причин. Его развал, безусловно, самая великая победа в истории Запада…».

«В ходе холодной войны, войны без бомб и пушек, потерь во всех отношениях было намного больше! За последнее десятилетие продолжительность жизни россиян сократилась на десять лет! Смертность катастрофически превышает рождаемость. Два миллиона детей не спят дома. Пять миллионов детей школьного возраста не ходят в школу. Зарегистрировано 12 миллионов наркоманов. Всеобщим стал алкоголизм. 70% молодежи не пригодны к воинской службе из-за различных физических недостатков. Вот прямые последствия поражения в холодной войне, за которым последовал переход к западному образу жизни…».

«Запад опасался не столько военной мощи СССР, сколько его интеллектуального, артистического и спортивного потенциала… Запад видел, насколько СССР был полон жизни! А это главное, что нужно уничтожать у врага. Именно это и было сделано…» – делал он вывод,

Зиновьев фактически предсказал то, что происходит сегодня. Когда Запад опять старается уничтожить Россию именно потому, что опасается ее экономического роста, укрепления ее позиций во всех областях, восстановления ее роли, как мировой сверхдержавы.

Двадцать лет назад, когда не было ещё ни Майдана, ни санкций против России, Александр Зиновьев написал: «Впереди самый страшный этап антирусского проекта… постепенно искажая и занижая вклад русских в историю, в конце концов, исключить из памяти человечества все следы их пребывания в истории вообще». И ведь это именно то, что происходит сегодня на наших глазах, когда на Западе пытаются стереть память о нашей победе в войне, о других наших достижениях, о вкладе России в мировую историю.







Трудное возвращение

Но возвращение Александра Зиновьева в Россию был трудным. Он остро критиковал режим Ельцина, а потому его встретили совсем не так, как вернувшегося из-за границы Солженицына. Как вспоминал хорошо знавший его Игорь Ильинский, ныне доктор философских наук, ректор Московского гуманитарного университета, «чиновники предложили ему жильё в хрущёвках, хотя при высылке из СССР Зиновьев оставил квартиру на Воробьёвых горах. Я пообещал ему помочь. Буквально через несколько дней им предложили четырёхкомнатную квартиру в Северном Чертаново, и они согласились на этот вариант. Но потом оказалось, что квартиру надо покупать и стоит это 56 тысяч долларов. Александр Александрович позвонил в растерянности мне из Мюнхена: «У меня нет таких денег. Что делать?». Я встретился с Г.А. Зюгановым, он позвонил В.П. Шанцеву, тот поговорил с Ю.М. Лужковым, и цену снизили до 26 тысяч. Квартирный вопрос был решён».

«В одном из телефонных разговоров, – продолжил Ильинский, – я спросил Зиновьева: “А где вы собираетесь работать?” Он ответил: “Садовничий предложил мне должность профессора МГУ”. Я спросил: “А вы знаете, сколько получает в России профессор?” Он сказал: “Нет”. “Две тысячи”, – сообщил я. “Ну, так это вполне прилично”. “Да, но две тысячи чего?” – спросил я. “Долларов, конечно”, – сказал Зиновьев. “Нет, рублей…”. Зиновьев помрачнел: “А как же жить-то?..”

Я сказал ему, что пусть он подрабатывает в родном университете, в МГУ, где учился, где заведовал кафедрой логики, но его основным местом работы будет наш вуз. Мы создадим исследовательский центр А.А. Зиновьева и будем платить 600 долларов в месяц. В 1999 году это были очень неплохие деньги. Он согласился. 30 июля мы оформили ему трудовую книжку, поскольку таковой у него, разумеется, не было, и он был зачислен в штат…».







Национальное достояние

«Зиновьев, – считает Ильинский, – национальное достояние, мыслитель мирового масштаба. Он мог рассчитывать на встречу в России не менее громкую и приветливую, чем та, которую устроили власти и поклонники А.И. Солженицыну. Но этого не случилось. Ельцину и его команде Зиновьев, назвавший крушение Советского Союза крупнейшей социальной катастрофой, был враждебен.

Зиновьев – это гений особого рода. Редчайший. Обладающий синтетическим интеллектом. Он мыслил синтетически, был личностью многогранной. И каждая грань его интеллекта – вот что важно – была выдающейся.

Есть интеллект вербальный, т.е. особое, выдающееся чувство слова, понимание слова. Зиновьев и здесь велик, признан как писатель. Его сравнивают с Салтыковым-Щедриным, со Свифтом. Я не специалист в области литературы, не беру на себя смелость продолжать эти сравнения или говорить, что они правильны. Но то, что он всемирно известный писатель и великий мастер слова – несомненно.

Есть интеллект визуальный. Александр Александрович – блестящий художник. Если бы он посвятил себя только живописанию, то, мне кажется, он стал бы великим живописцем. Взять, наконец, физический интеллект Зиновьева. Он прожил 83 года. Это 83 года интенсивнейшей работы по 12-14 часов в сутки буквально до последних дней. Буквально! Это тоже гениальность. Александр Александрович Зиновьев – это не просто феномен, а феномен из феноменов, что выделяет его из всех прочих гениальных людей», – сделал вывод Ильинский.

В эпоху тёмных и смутных времён появление подвижников необходимо, – отметил он. – И они являются. Молнией своей энергии они освещают разум миллионов, дают им цель и веру. Александр Невский, Дмитрий Донской, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский явились на сцену русской истории тогда, когда Русь погибала, когда народ был слеп, глух и немощен. Нужны были люди, которые бы всем образом своей жизни показали, что в человеке живёт могучая сила самоотвержения. Всем образом своей жизни Зиновьев демонстрировал, что только так и надо жить, только так и даётся величие.

Увы, при своей жизни великий мыслитель и выдающийся писатель не был оценен по достоинству в полной мере. Только сейчас, когда Россия начинает избавляться от удушающего морока либерализма, мы, наконец, осознали, что в лице Александра Зиновьева Россия имела гения, который может служить всем нам примером.

Неслучайно в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин упомянул философа Александра Зиновьева, который 20 лет назад сказал, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходимы «вся планета как среда существования, все ресурсы человечества».

Скончался Зиновьев 10 мая 2006 года. Его прах развеяли с вертолета над районом Чухломы, где родился и вырос этот русский гений…





