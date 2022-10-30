“Не допустите того, чтобы Россию продали за YouTube”
В продолжение тему предложений Пригожина https://colonelcassad.livejournal.com/7944617.html закрыть Ютуб.
Пригожин о необходимости закрытия Youtube в России.
«Хотел бы проинформировать всех тех, кто встает на защиту YouTube. Я думаю, что вам надо переоценить ситуацию и посмотреть на нее с другой стороны.
В России имеется ряд видеохостингов, которые на сегодняшний день очень эффективно работают, но недооценены именно по той причине, что их место занимают такие вредоносные ресурсы, как YouTube. Название этих видеохостингов RuTube, ВКонтакте, Ярус, Одноклассники и вдобавок еще большое количество нишевых видеохостингов, которые при закрытии YouTube получат колоссальное развитие. Нет никакой проблемы с видеохостингом в России. Есть проблема несправедливой конкуренции.
И еще один аспект, который, насколько я понимаю, до сегодняшнего дня препятствовал блокировке YouTube – это опасение того, что закрытие видеохостинга может вызвать недовольство населения. Однако обратите внимание на следующее: Facebook и Instagram были флагманами иностранных социальных сетей, а вернее американских вражеских нам ресурсов. И после их закрытия ничего не изменилось. Приоритет получили российские социальные сети, и это колоссальная победа отечественных информационных технологий в конкуренции с несправедливо продвинутыми в «мутные» 2008-2012 года иностранными социальными сетями.
Не думаю, что огромное недовольство вызовет закрытие YouTube и передача бразды правления российским социальным сетям. А вот то дерьмо, которым поливает YouTube и его рекомендательная система, когда на запрос «Я русский», они подкидывают ответ «и это плохо», может вызвать полную деградацию национального самосознания в России. Поэтому чем быстрее Россия избавится от YouTube, тем быстрее мы окрепнем. Я призываю в кратчайшие сроки заблокировать этот враждебный России сервис.
В Советском Союзе, величайшей и сильнейшей империи современности, которая по мощи своей превосходила США и почти все страны Западной Европы, не было аналогов джинсам и жевательной резинке, а напиток «Байкал» не дотягивал до «Кока-Колы». В обмен на это мы продали величайшую империю современности. Теперь Россия продается за YouTube. Не допустите того, чтобы Россию продали за YouTube».
https://t.me/boris_rozhin/68826 – цинк
На фоне полемики по этому поводу t.me убрали из цензурных списков РКН, а сам РКН заявил, что блокировать Телеграм в России никто не собирается.