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Смета расходов ЦРУ на протесты в Иране

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Относительно протестов в Иране.

Иранские СМИ со ссылкой на данные иранских спецслужб опубликовали https://t.me/persianexpress/1913 смету финансовых расходов американских спецслужб на подрывные действия в Иране для организации там беспорядков.

Расходы:

1. $55 млн для реализации проекта под названием «Дестабилизация внутренней обстановки в иранском обществе».

2. $131 млн для финансирования американских СМИ для информационной борьбы.

3. $53 млн для укрепления информационных ресурсов и Интернета [в Иране] с целью поддержания связи с зачинщиками беспорядков.

4. $353 млн для пропаганды и очернения имиджа Ирана в глазах соседей и дружественных стран за счет международного мейнстнима и соцсетей, прибегая к помощи иранских селебрити в Берлине и ОАЭ, которые предоставили полный доступ ЦРУ к своим аккаунтам в соцсетях.

5. $295 млн для борьбы и разрушения ядерной энергетики Ирана.

Всего – 887 000 000 мертвых американских президентов.

https://t.me/boris_rozhin/68702 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7942863.html
Метки: иран, подрывная деятельность, протесты, цветные сценарии, цру
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