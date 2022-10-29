Смета расходов ЦРУ на протесты в Иране
Относительно протестов в Иране.
Иранские СМИ со ссылкой на данные иранских спецслужб опубликовали https://t.me/persianexpress/1913 смету финансовых расходов американских спецслужб на подрывные действия в Иране для организации там беспорядков.
Расходы:
1. $55 млн для реализации проекта под названием «Дестабилизация внутренней обстановки в иранском обществе».
2. $131 млн для финансирования американских СМИ для информационной борьбы.
3. $53 млн для укрепления информационных ресурсов и Интернета [в Иране] с целью поддержания связи с зачинщиками беспорядков.
4. $353 млн для пропаганды и очернения имиджа Ирана в глазах соседей и дружественных стран за счет международного мейнстнима и соцсетей, прибегая к помощи иранских селебрити в Берлине и ОАЭ, которые предоставили полный доступ ЦРУ к своим аккаунтам в соцсетях.
5. $295 млн для борьбы и разрушения ядерной энергетики Ирана.
Всего – 887 000 000 мертвых американских президентов.
https://t.me/boris_rozhin/68702 – цинк