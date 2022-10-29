С вещами на выход
Красным кружком обведена Виджая Гадде – главный юрист корпорации Twitter, а также ведущий специалист компании по политике безопасности. Входила в число узкого круга лиц в руководстве Твиттера, которые принимали решения о блокировке Агента Дональда.
Сегодня уволена Илоном Маском. Зачистка "демократических кадров" продолжается. Это не значит, что в Твиттере не будет цензуры, разумеется будет. Просто она существенно сменит внутриполитический американский вектор и несколько ослабит внешнеполитический контур. Стоит помнить, что у компании Твиттер есть обязательства перед ЦРУ и АНБ, как и у Фейсбук. И об этих обязательствах "по содействию национальной безопасности" Маску столь же предметно напомнят, как во время его недавних попыток прекратить финансирование Starlink на Украине.
PS. Стоит отметить, что сегодня в Твиттер был разблокирован рэпер и бывший кандидат в президенты США Канье Уэст, которого заблокировали после того, как он начал в пику BLM продвигать тезис "Жизни белых имеют значение" и называть движение BLM аферой,.
Это усугублялось тем, что Уэст чернокожий, что слишком уж явно подрывало пропаганду демократической партии по разыгрыванию карты расовых противоречий, поэтому Уэста заблокировали "за разжигание" в рамках лучших образчиков демократической цензуры. Но времена меняются.
PS. Трамп уже заявил, что это все хорошо, но в Твиттер он не вернется. А жаль, это был самый смешной канал на платформе, особенно комментарии к постам Трампа.