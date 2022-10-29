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Россия приостанавливает свое участие в “зерновой сделке”,

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Россия приостанавливает свое участие в "зерновой сделке",

С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В целом, отличная новость.
После теракта на Крымском мосту, Украина лишилась более трети распределительных и генерирующих мощностей.
После атаки дронов на Севастополь, Россия имеет все возможности полностью закрыть экспорт любой продукции из Украины морем.
Расплата должна быть максимально тяжелой и болезненной. Ждем ударов по Одесскому морскому порту.

PS. Видео с британских морских беспилотников атаковавших Севастополь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7943166.html
Метки: Британия, война на украине, крым, севастополь, Украина, черноморский флот
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