Россия приостанавливает свое участие в “зерновой сделке”,
Россия приостанавливает свое участие в "зерновой сделке",
С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
В целом, отличная новость.
После теракта на Крымском мосту, Украина лишилась более трети распределительных и генерирующих мощностей.
После атаки дронов на Севастополь, Россия имеет все возможности полностью закрыть экспорт любой продукции из Украины морем.
Расплата должна быть максимально тяжелой и болезненной. Ждем ударов по Одесскому морскому порту.
PS. Видео с британских морских беспилотников атаковавших Севастополь.