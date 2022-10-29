Памяти Алексиса Кастильо
Памяти Алексиса Кастильо
На Донбассе погиб Алексис Кастильо, колумбийский коммунист, принявший решение занять своё место в борьбе после одесской трагедии 2 мая 2014 г. Его позывной был «Альфонсо», в честь легендарного командира партизан ФАРК Альфонсо Кано.
Вот что пишет его друг, живущий в Донецке португальский журналист Бруно Амарал де Карвало: «Мы могли часами говорить по телефону обо всем и ни о чём. О военных операциях, о том, каким бы нам хотелось видеть будущее, о международной политике, о панк-группах Мадрида и Страны Басков, и о наших любимых блюдах. Мы всегда прощались словами: «Будь осторожен, брат», будто каждая беседа могла оказаться последней. Как будто я не больше смогу признаться ему, как скучаю по треске, как будто он больше на сможет снова провозгласить свои аргументы превосходства рома над водкой. На этот раз все оказалось правдой… он пал, убежденный в правоте своей борьбы с фашизмом. Многие матери с обеих сторон оплакивают своих сыновей, и нет в войне ничего ужаснее, чем эта вереница тел, проплывающих перед нашими глазами… однажды мы посмотрим с дистанции морщин времени на всех этих молодых парней, которые никогда не постарели и никогда не узнали своих внуков. Сегодня – ночь рыданий матери Алексиса, его жены и вместе с ними – стольких ещё в Колумбии и на Донбассе. Его убеждения заставили его отдать жизнь за чужую землю, которая только что стала его. Прощай навсегда, брат.»
Президент Колумбии Густаво Петро написал: «Алексис, колумбиец, погибший на Донбассе; его революционные идеи, может быть ошибочные, а может быть нет, привели его с открытыми глазами на эту войну. Погиб молодой парень, который решил быть революционером. Революция – это Мир. Наша пресса не расскажет об этом».
Об открытых глазах, мире и прессе – правительство Петро пока поддержало все антироссийские международные резолюции, пригласило ЦРУ в свою страну «для помощи в борьбе с экономической преступностью» и НАТО в колумбийскую Амазонию «для охраны природы». Об этом пресса тем более не расскажет.
(с) Олег Ясинский
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Мир праху.