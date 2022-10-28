Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (28.10.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.
На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.
На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское, Северск, Звановка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Весёлое Донецкой Народной Республики, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники.