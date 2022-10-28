Не всё ясно с первым законом Ньютона. Ибо во Вселенной, заполненной Эфиром под высоким давлением, нет ни одной точки, где градиент давления Эфира равен нулю. Поэтому тело, движущееся по инерции, никогда не будет перемещаться по прямой. Оно, подвергаясь воздействию множества сил, будет двигаться по кривой линии. А это значит, что будут появляться дополнительные ускорения, и такие поперечные силы, как центробежные.

Началось у меня всё с того, что стало понятно: любая сила в эфиродинамике непарная. Любая сила в эфиродинамике порождается градиентом давления Эфира , который всегда однонаправлен. А так как градиент давления Эфира не может порождать сразу двух сил, то любая сила в эфиродинамике непарная. А это, получается, противоречит третьему закону Ньютона. И тут возникает вопрос — либо эфиродинамика неверна, либо постулаты механики нуждаются в пересмотре.

Работая над созданием модели Эфира, гравитации и инерции, меня не покидала мысль, что слишком часто между механическим представлением и эфиродинамикой проскакивали довольно существенные противоречия. Эти противоречия в итоге заставило меня предположить, что с механикой Ньютона не всё так однозначно. И что подгонять Эфиродинамику или электродинамику к механике Ньютона не имеет никакого смысла.



Получается, что первый закон Ньютона может выполняться приблизительно и то только на небольших дистанциях. Даже при перемещении по поверхности Земли или в ближнем космосе тело будет двигаться по дугам окружности или эллипса.



При полетах к другим планетам космические аппараты явно летят по дугам эллипсов или других кривых второго порядка.



Сама солнечная система летит вокруг центра Галактики по спирали. При этом сами планеты тоже описывают спирали.



Но в пределах 2-4 км на поверхности Земли можно считать, что движение тел происходит по прямой. Хотя и тут под влиянием гравитационного поля Земли тела часто движутся по параболе. Так что первый закон Ньютона нуждается в серьёзной доработке.

Что касается второго закона Ньютона, то и тут не всё однозначно. Дело в том, что массу непосредственно мы измерить не можем. Вначале измеряем с помощью весов той или иной конструкции вес тела, а уже потом получается масса как результат деления веса на ускорение свободного падения.



При этом мы и ускорение свободно падения можем измерить только приблизительно, пусть даже с высокой степенью точности. Так что эталонные килограммы могут слегка отличаться друг от друга как по массе, так и по размеру.

Если мы возьмём два тела из одного и того же материала, одно в виде шара, а другое в виде куба, то равенство их по весу не является гарантией равенства по массе. Такой вот парадокс, так как вес сильно зависит от формы тела.



И если мы возьмём правильную трехгранную усечённую пирамиду, измерим её вес, поставив вначале на большое основание, затем на малое, а потом на одну из граней, то получим три разных показателя.



В итоге для одной и той же пирамиды мы получим три разных массы. А это уже перебор, который нуждается в осмыслении.

Так что всё три закона Ньютона нуждаются в переоценке.



С другой стороны эти парадоксы означают, что нет в мире совершенства, что законы Ньютона созданы кем-то на скорую руку. Ибо этого требовало развитие общества, которое не могло существовать без «точных» измерений и расчётов.



Справедливости ради следует отметить, что точность расчётов в механике позволила решать практически все проблемы — тяжёлая промышленность, транспорт, строительство, баллистика и т. д.

С другой стороны, следует признать, что эфиродинамика оказалась более точной наукой. И поэтому будущие поколения учёных вынуждены не сколько подгонять законы эфиродинамики под законы механики, сколько законы механики подгонять под законы эфиродинамики.

Тут же становится понятно, почему официальная физика так боится эфиродинамики, и не позволяет Эфиру получить в науке официальный статус.



Ведь в случае признания Эфира механикам придётся признать, что их наука не является точной наукой.



Получается, что противоречия между механикой и эфиродинамикой трактовались неправильно. Вскроется страшная правда о том, что так называемые академики занимались физическим и моральным уничтожением сторонников Эфира не ради науки, а ради шкурных интересов важных персом в научном мире.

Надеюсь, что данный поверхностный анализ парадоксов механики поможет сторонникам Эфира начать разработку эфиродинамики на вполне законном основании.



Раз механика Ньютона имеет существенные недостатки, то почему недостатков не может быть у эфиродинамики. Хотя я уверен, что противоречий у эфиродинамики будет гораздо меньше.



Самое главное понять, что Эфир:



Подчиняется закону неразрывности и является сплошной средой.

Подчиняется закону сохранения импульса.

Легко создаёт вихри самых разных размеров и мощностей.

Обладает высоким давлением, что приводит к расширению Вселенной. Давление Эфира является его потенциалом в электрическом смысле.

Подчиняется закону сохранения энергии (уравнению) Даниила Бернулли. Благодаря этому вокруг движущихся или вращающихся вещественных тел возникает линза с пониженным давлением Эфира. Окружающий Эфир с более высоким давлением запирает такую структуру, давя на неё со всех сторон. Благодаря этому возникают все виды полей, известных в физике: гравитация, электростатика, магнитное поле, электрический ток и т. д.

Создаёт градиент своего давления вследствии неравномерности давления, градиент давления порождает силы, под действие которых потоки Эфира вместе с веществом в них двигаются в противоположном градиенту направлении. При этом создать градиент давления Эфира не так уж сложно. И именно в этом состоит практическая ценность эфиродинамики.



Знание более тонкой структуры Эфира для безтопливного получения энергии или для перемещения в пространстве без отброса масс не так уж важно. Всё это можно оставить на потом.



Переход на простые эфирные технологии позволит ужу сегодня обеспечить человечество энергий на тысячи лет вперёд, позволит освоить планеты солнечной системы.



А если повезёт, то и долететь до ближайших звезд. И в этом нам поможет магнит и моток проволоки. А там будем посмотреть.

Власов В.Н.



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