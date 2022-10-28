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Эйдельман и Сталин

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Препарирование бывшей "заслуженной учительницы России" Эйдельман и ее горячечного бреда на тему Сталина.
Местами забавно от накала бреда, который несет бывший "заслуженный учитель России", которая удрала за границу и нынче поддерживает украинских нацистов.



Кстати, по-прежнему в воздухе висят риторические вопросы на тему тех персонажей, которые ее в свое время продвигали как "гуру отечественного образования".

Также можно отметить, что среди российских борцов с "гидрой сталинизма" после 24 февраля оказалось просто зашкаливающее количество предателей, поклонников нацистов, иностранных агентов, уклонистов от мобилизации, "испуганных патриотов", не говоря уже о сидящих на зонах педофилов из "Мемориала". Лучшие люди.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7941203.html
Метки: антисталинизм, Видео, история, образование, пятая колонна, сталин, фальсификации, эйдельман, юмор
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