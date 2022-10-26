Шелищ получил патент на использование водорода в качестве топлива, но об этом быстро забыли как в СССР, так и в развитых капиталистических странах.

Им же был придуман водный клапан для водорода, подаваемого в мотор. Благодаря чему исключался взрыв всего баллона с водородом, откуда подавался водород в мотор. В остальном никакой переделки мотора не потребовалось. Мотор работал устойчиво на любых оборотах.

Использовал он чистый водород, или подмешивал к нему бензин, доподлинно неизвестно. Но, скорее всего, использовался чистый водород.

Борис Шелищ в 1941 г . в блокадном Ленинграде применил впервые в мире водород вместо бензина в качестве топлива полуторки, чтобы иметь возможность опускать аэростаты.

В настоящее время некоторые учёные и политики вспомнили, что водород можно использовать вместо бензина и дизеля. При этом основная часть желающих внедрить водород в энергетику и транспорт не знают о многих неприятных особенностей водорода.

После ВОВ Борис Шелищ больше уже никогда не занимался использованием водорода в качестве топлива для бензиновых двигателей. Да и проблем с бензином больше не было.

Мало того, бензин был дешёвым, поэтому партия и правительство отдавали указания производить его как можно больше, но при этом требовало, чтобы он в ещё больших объёмах сжигался.

По сути, сложилась та же ситуация, что и с гидротаранами, которые были тихо забыты после появления электромоторов при все возрастающей выработке электроэнергии. Причина всё та же, электроэнергию следует использовать, так как хранить её нельзя.

Аналогичная ситуация сложилась с внедрением супермаховиков Гулиа в автомобильном транспорте. Победил дешёвый бензин, который необходимо было по мнению важных персон в СССР куда-то девать. Вот уж воистину, пока гром не грянет….

В последнее десятилетие в США, ЕС и Японии родилась идея в качестве топлива использовать водород. Причём водород эти страны сами вырабатывать не намерены. За них это почему-то должны делать Россия и прочие вассалы или колонии. Ясно дело, кому вершки, а кому-то корешки.

При этом в странах Запада приводят, по их мнению, важные доводы. Если при сгорании углеводородного топлива выделяется злосчастный углекислый газ, то при сгорании водорода получаются пары воды, которые, по их мнению, не наносят никакого вреда окружающей среде.

Короче, Запад будет дышать чистым воздухом, а вот остальные страны, поставляющие водород, должны будут водород извлекать из богатых им химических соединений, задыхаясь в углекислом газе, тратя при этом квоты на производство СО2. Лучше не придумать!

При этом в западных странах совершенно забыли о химических и физических свойствах чистого атомарного и молекулярного водорода, которые при использовании его в качестве топлива потребует серьёзной перестройки всей энергетики, так как придётся создать новые сплавы для трубопроводов, топок и моторов, ибо водород химически агрессивен, особенно при высоких температурах до 2000 градусов по Цельсию, его трудно хранить, тяжело добывать и на всё это потребуется много денег, которых у Запада пока элементарно нет.

Но для Запада это не проблема. Они давно научились перекладывать свои проблемы на развивающие страны и колонии, а в случае чего могут эти деньги напечатать. Главное, чтобы костюмчик стоял.

Так что Запад находится в странном положении. С одной стороны хочется, но мама не велит. А с другой стороны дураков таскать каштаны из огня для Запада становится все меньше и меньше.

А тут как назло стремление Запада перейти на ветрогенераторы и солнечные панели разбились о капризы погоды и законы функционирования энергетических систем, по которым доля прерывистой генерации не может превышать 10-15% при отсутствии качественных аккумулирующих систем.

При всем своём пижонстве Европа как территория очень бедная на энергоресурсы, а учёный люд там ничем не лучше того, что есть в России. Будь они там умнее наших учёных, то давно бы научились получать энергию без всякого топлива.

Эти учёные до сих пор не знают, как писает кабан. Не признают Эфир. Но зато у них там строится ИТЭР и имеется большой коллайдер, как показатель убогости европейской науки — сила есть, ума не надо.

Так как мощность всех моторов в автотранспорте вдвое превышает мощность стационарных электростанций — АЭС, ГЭС, ГЭС и прочее, то при переходе на водородное топливо Запад обязательно столкнётся с диким дефицитом электроэнергии.

Придется либо ходить пешком, либо мёрзнуть в своих домах и конторах. Или бОльшую часть суток жить без освещения.

Так что использовать водород в качестве топлива проблемно по многим объективным причинам.

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Между тем многие проблемы в энергетике могут быть решены использованием в качестве топлива привычной всем пресной воды. Естественно, такую воду лучше получать опреснением морской воды, для чего использовать вакуумный метод, который не требует дополнительных затрат электроэнергии.

Само собой, воду следует использовать экономно, после сгорания в двигателях и топках её необходимо конденсировать и собирать в топливный бак, обеспечивая таким образом кругооборот воды в двигателе, заставляя работать воду не только в качестве топлива, но и рабочего тела.

Практика показала, что сжигать водород следует маленькими порциями, ибо в больших объёмах водород огне- и взрывоопасен. И весь цикл сжигания воды надо делить на два такта — 1-й такт – расщепление порции воды на водород и кислород, 2-й такт — сжигание водорода в кислороде.

При таком подходе к сжиганию водорода в кислороде сразу появляются возможности превращения воды в самое замечательное топливо.

Единственный недостаток такого подхода — это превращение воды в энергоресурс, что может привести к очередной атомной войне, ибо вода в целом неравномерно распределена на Земле. Её уже для питья и сельского хозяйства не хватает, а тут ещё придётся воевать за воду как за топливо.

Любая сырьевая энергетика — это зло и каменоломня. К сожалению, как показывает моя практика, человечество в целом морально и интеллектуально не готово к переходу на эфирные технологии.

Меня это особо не удивляет. Слишком многим невыгоден переход на эфирные технологии, ибо люди в основной массе слишком трусливы, жадны и ленивы, чтобы ради журавля в небе расставаться с синицей в руках.

Жило человечество несколько последних веков без эфирных технологий, поживет еще несколько тысяч лет. Пока жаренный петух в попу не клюнет, мужик не перекрестится. Для перехода на эфирные технологии необходимые обновлённые мозги.

Большинство людей не хочет понять понять, что в условиях энергетического изобилия каждый может обзавестись собственным делом и тем самым вопрос массовых увольнений решится сам собой.

Любой человек может иметь в своей собственности источник энергии минимум в 10 кватт, хотя по мнению Игоря Острецова достаточно и 2-х кватт. 10 кватт мощности с лихвой хватит семье из пяти человек.

К сожалению нефтяники и газовики, а также все связанные с современной сырьевой энергетикой вольно или невольно мешают реализоваться этому плану, так как кто-то не хочет терять доходы, кто-то привычную работу, кто-то привычный образ жизни, кто-то боится, что на смену капитализму гарантированно придёт коммунизм.

Поэтому попытки массового использования воды в качестве топлива часто заканчиваются пшиком и пустым расходованием финансовых средств.

С другой стороны, на Ютьюбе очень много фильмов, где показано использование воды в качестве топлива. И везде используется перед подачей воды в камеру сгорания мотора или в топку предварительный нагрев воды до высоких температур.

Учитывая все нюансы, придётся ждать появления обстоятельств непреодолимой силы, некой катастрофы, после которой человечество либо обрушится в каменный век, либо перейдёт к коммунистическому образу жизни с использованием эфирных и вакуумных технологий.

Мне, как создателю теории Эфира, всё это понятно, так что дело не за мной, а за так называемыми политиками и крупными собственниками, у которых перед коммунизмом поджилки трясутся.

Не понимают люди своей выгоды, ибо при коммунизме роль умных людей взрастёт многократно, так что при этом строе найдется место всем нынешним управленцам, предпринимателям и банкирам.

В последние 50-60 лет изобретателями предложено много вариантов использования воды в качестве топлива. Самый известный изобретатель — это Стенли Майер.

Он изобрёл способ получения смеси водорода и кислорода при небольших затратах энергии. Несмотря на то, что его ячейка смахивала на вечный двигатель, он получил патент в США, так как предоставил работающую модель.

И наглядно продемонстрировал возможность использования воды в качестве топлива для своего автомобиля, проехав на нём несколько тысяч миль, заправляя его только водой. К сожалению, он хотел разбогатеть на своём открытии, поэтому рано умер, аккурат перед заключением контракта с МО США.

И это в то время, когда в США лютовал страшный энергетический кризис.

Свой секрет Стенли унёс в могилу. И до сих пор никто не смог повторить его изобретение, несмотря на то, что Стенли Майер описал свой метод. Но, видимо, что-то важное утаил. Этим важным могли быть использование в его ячейке кроме электрического поля также поля магнитного.

Известно, что если поместить воду в перекрестие магнитного и электрического поля, то появятся градиенты давления Эфира, рвущие растянутые продольно электрическим полем молекулы воды.

И при этом эти градиенты будут направлены перпендикулярно силовым линиям электрического и магнитного полей.

Чем выше будет напряжённость магнитного и электростатического полей, тем больше будет градиент давления Эфира, тем выше будет поперечная сила, разрезающая растянутую молекулу воды.

Вполне возможно каждая трубка в его ячейке была аксиально намагничена, что не требовало использования внешних магнитов и электромагнитов для создания магнитного поля.

Несмотря на простоту такого решения, мне не удалось найти в Интернете сообщение, что кто-то предложил такой способ для использования воды в качестве топлива. Видимо, либо изобретателям лень, либо есть силы, которым это не выгодно. Будем ждать.

При более тщательном поиске по Ютьюбу удалось найти фильм, в котором автор использовал интересный способ введения в водородную ячейку магнитного поля.

Он разделил металлические пластины электролизёра магнитами из феррита. И показал своим зрителям, что интенсивность разложения воды на водород и кислород резко возросла.

Это как раз то, на что я уже давно прошу обратить внимание. Установка подобного электролизёра в автомобиле позволит ездить на воде без существенной переделки мотора и других важных частей авто.

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Примерно в 2005 году мне в Интернете попалась статья, в которой автор описывал некие вмешательства в автомобиль с целью использования в качестве топлива обычной воды.

Как помню, речь там шла о воздействии на пары воды электростатического поля, о воздействии на пары воды поля, создаваемого бифилярной катушкой, о подгонке угла зажигания ДВС и ещё каких-то переделках, на которые я тогда ещё, будучи молодым и глупым, не обратил внимание.

В статье было написано, что владелец переделанного авто ездил на воде несколько лет, прежде чем решился изложить свои изобретения в Интернете. На этом всё и заглохло. Нам же надо запомнить, что это был второй случай использования воды в качестве топлива.

Не следует забывать об японском автомобиле, который поездив на водороде, точнее водороде, получаемом в самом автомобиле из воды, очень быстро исчез из поля зрения журналистов.

Видимо, изобретателя подвергли экзекуции. Или купили с потрохами. Даже в условиях энергетического кризиса нефтегазовые магнаты не могут позволить появиться технологиям, в которых вода использовалась бы в качестве топлива.

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В последние годы появилась технология сжигания воды вместе с небольшой долей углеводородного и углеводного топлива. Это технология изобретена Паулем Пантоне (Paul Pantone). Им же получен патент.

Технология позволяет достигать экономии топлива от 4 до 7 раз, а так же питать двигатели тяжелым органическим топливом – например сырой нефтью или даже пищевыми отходами.

За обнародование этой технологии Пол в 2006 году был посажен в психбольницу, из которой международной группе активистов удалось вытащить его только через 3.5 года — в 2009.

Суть технологии в том, что с обычного бензинового двигателя снимается карбюратор и заменяется на простую систему из реактора-теплообменника и бульбулятора со смесью воды и топлива. Внутри теплообменника есть интересная вставка, которая электризует топливную смесь.

Тут появляется масса вопросов, так как иногда реактор Пантоне не обеспечивал заявленный режим работы.

Дело в том, что внешняя труба теплообменника должна быть железной, а внутренняя медной, и даже посеребрённой.

Внутри внутренней трубки обязательно должен находиться стержень, изолированный от стенок трубы, необходимый для того, чтобы пары воды и топлива заряжались от этого стержня и тем самым обеспечивалась максимальное распыление топливно-водяной смеси.

Вполне возможно, часть внешней трубки теплообменника была намагничена, создавая таким образом внешнее магнитное поле, которое при взаимодействии с электростатическим полем, скорее всего, создавало градиент давления Эфира, заставляющий топливную смесь вращаться вокруг продольной оси.

Намагниченным мог быть и стержень внутри внутренней трубы. Не исключено, что стержень намагничивался и превращался в аксиальный магнит.

Хотя следует помнить, что многие магниты при высокой температуре теряют свои магнитные свойства. Так что надо знать в какой части трубки следует размещать внутренний стержень.

Чтобы вода начала разлагаться на водород и кислород температура стенок внутренней медной трубки должна составлять не ниже 600 градусов по Цельсию.

Лучше, если температура стенок будет составлять 1000 градусов. Рот ьпой температуре создается на внутренней поверхности внутренней трубки высокий градиент давления Эфира, который позволял рвать молекулы моды и топлива на отдельные атомы без дополнительных затрат энергии.

Но даже при такой температуре вода разложиться полностью на водород и кислород не может. Для этого нужна более высокая температура.

Так что реактор Понтоне подаёт в двигатель смесь, где только часть молекул воды разделяется на водород и кислород. Поэтому, по сути, такой мотор будет водородно-паровым.

Но даже и в таком режиме получается чистый двигатель, который потребляет углеводородного топлива в 4-7 раз меньше, а энергии выдает больше, чем если бы он работал на чистом углеводородном топливе. Да и вредных выбросов получается тоже в 4-7 раз меньше.

Так что ДВС с реактором Понтоне позволяет реализовать энергетику на водороде, не используя водород в чистом виде.

Но наличие в этом реакторе разных закладок, привело к тому, что интерес к нему постепенно угас, так как установка его на автомобиль не всегда приводит к желаемому результату.

Дело в том, что ДВС с реактором Понтоне должны вначале заводиться от обычного топлива, затем переводиться на питание смесью топлива и воды, и работать, по сути, на максимальной мощности, чтобы температура выхлопных газов была не менее 600 градусов.

В реальности автомобильный мотор работает в жёстких условиях, где-то надо развить максимальную скорость, где-то временно остановиться, а где-то приходится ехать со скоростью черепахи.

В таких условиях добиться сжигания воды практически невозможно. Мотор будет глохнуть и его придется запускать, закапывая в карбюратор родное топливо.

Автомобилистам такой геморрой не нужен. И поэтому они предпочли ездить на бензине, а не использовать реактор Понтоне.

Реактор Понтоне можно использовать в дизельных ДВС, которые стоят на миниэлектростанциях. Эти двигатели работают в режиме максимальной мощности.

Поэтому такой ДВС достаточно настроить один раз, запустить от родного топлива, а далее питать смесью воды и топлива.

Если возникнет необходимость очередного запуска дизеля, то это будет не так часто. Тем более некоторые части реактора можно будет подогревать энергией аккумулятора или специального небольшого генератора.

Основной же вал дизеля будет вращать электрогенератор большой мощности.

Не исключено, что тепла выхлопных газов при наличии реактора Понтоне окажется достаточным для работы небольшого двигателя Стирлинга. Ну, не пропадать же добру.

Саму теплообменную трубку желательно окружить хорошей теплозащитой или вакуумом.

Примерно по этим принципам можно использовать воду в топках угольных, мазутных и газовых котельных и электростанций.

Главное, нагреть воду до температуры в 1000 градусов и распылить её на атомы с помощью магнитного и электростатического поля. В некоторых случаях достаточно одной высокой температуры.

Домашние умельцы об этой особенности воды прекрасно знают и используют воду для отопления своих домов. Например, подавая воду мелкими порциями на раскалённый уголь или на хорошо горящие дрова. А некоторым, вообще, удаётся сжигать чистую воду.

Всё это указывает на то, что данное направление теплотехники просто нуждается в доведении до ума.

Но никто из серьёзных людей этим заниматься не хочет, нефти и газа, а тем более угля ещё много. Так что нет причин использовать воду в качестве топлива.

Тем более углеводороды гореть начинают при комнатной температуре, а воду ещё греть надо. Пока жаренный петух не клюнет, никто чесаться не будет.

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Еще один вариант использования воды в качестве топлива. Берём двигатель, модернизированный по Понтоне.

Но запускать его можно не от родного топлива, а от порции газа Брауна, воду для производства водорода электролизом в специальном реакторе можно брать из топливного бака.

При первом запуске запускается реактор для получения газа Брауна. Мотор работает некоторое время на газе Брауна. Затем по мере прогрева выхлопных газов и теплообменной трубки в реакторе Понтоне мотор переводится на смесь воды с топливом. Или даже чистую воду. Такой вариант возможен.

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Таким образом, использовать воду в качестве топлива можно. Тут важно продумать каждую мелочь, ибо для воды нужны, по сути, экстремальные условия. И на первом этапе многие двигатели и горелки даже не потребуют серьёзной переделки.

Использовании воды в качестве топлива — это и будет самой настоящей водородной энергетикой.

При этом отпадает необходимость получения чистого водорода, транспортировки его на огромные расстояния, хранения и т. д. Можно без существенной переделки использовать уже существующую инфраструктуру.

А взамен человечество получит чистый воздух и стабильно работающую энергетику.

Единственным недостатком использования воды в качестве топлива является то, что такая энергетика будет сырьевой. Хотя можно использовать воду многократно, конденсируя выхлопные газы с возвратом воды в топливный бак.

Но в последующем лучше генерировать электроэнергию, опираясь на вакуумные и эфирные безтопливные технологии.

Но это уже совершенно другая тема.

Власов В.Н.

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