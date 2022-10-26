«Грязная бомба», Риши Сунак, стратегия Китая (Николай Стариков)
После годичного перерыва на радио «Комсомольская Правда» вновь выходит моя авторская программа «По сути дела». Каждый вторник в 19:00 в прямом эфире с журналистом Владимиром Ворсобиным обсуждаем самые острые новости последней недели.
В этом выпуске:
00:00 – «Грязная бомба» – в чём смысл всех провокаций киевского режима
05:05 – Мнение: «На войне первой умирает правда»
11:13 – Россия сегодня воют против сил зла
15:51 – Зачем киевский режим собрался взорвать «грязную бомбу»
16:56 – Что за «тёмная лошадка» – новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак
20:29 – Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину – сам не может дозвониться
22:27 – Возможен ли мир между Россией и Западом, стоящим за Украиной
25:55 – О работе благотворительного фонда «Великое Отечество»
26:42 – Будут ли вторая и третья волны частичной мобилизации?
28:24 – ХХ съезды КПК и КПСС – сходство и различия
34:37 – Си Цзиньпинь и китайский однополярный мир
37:54 – Отношения России и Китая – что нас ждёт в будущем
#Сунак #Украина #Китай
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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