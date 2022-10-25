Влияют ли на что-либо итоги выборов в Италии (Николай Стариков)
В интервью программе «Слушаем» на «Радио России» прокомментировал итоги выборов в Италии, где роль премьер-министра теперь, впервые в истории республики, играет женщина – Джорджа Мелони, лидер правой партии «Братья Италии».
#политика #выборы #италия
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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