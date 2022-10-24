Смена элит с клановых на имперские и решение цивилизационных вопросов
Какая миссия у СВО? В чëм сегодня смысл евразийства? Что такое проект “Аркаим”? И чего больше всего боится пятая колонна на самом деле? Выступление доктора философии, заместителя председателя “Изборского клуба” Виталия Аверьянова на конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”
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А как вам такая новость:
“У князя Георгия Романова, который по линии матери является является потомком императорского дома Романовых, и его супруги княгини Виктории Романовой в пятницу, 21 октября, в Москве родился сын Александр.
Это первый с 1917 года наследник Романовых, родившийся в России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова директора канцелярии Российского императорского дома Романовых Александра Закатова.
«Утром 21 октября у великого князя Георгия Михайловича Романова и светлейшей княгини Виктории Романовой в Москве родился сын. Князь присутствовал при родах, все прошло благополучно», – рассказал Закатов……
п.с. Вы представляете ,они ведь все эти Нарышкины и Ивановы ,что таскли доску Мангерштейну по Питеру мечтают об Империи с кем??-ублюд..ми и колоборантами Гогоценлорнер,которые нарушили все каноны престолонаследия -женитьба на разведенках и дети не православные.И этот толстенный женился на итальянке в Питере с почетным караулом между прочим.Кто их тянет -так тот же Малофеев ,тот же Мендель с Кирилом.Все эти метания Папы по Казахстану -нет паствы среди трансгендеров -тянутся опять к России за окормлением нечисти…
Каноны престолонаследия нарушены и Английским королевским двором. И что ? Правят и не парятся. Подумать “почему” не желаете ?