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Смена элит с клановых на имперские и решение цивилизационных вопросов

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Какая миссия у СВО? В чëм сегодня смысл евразийства? Что такое проект “Аркаим”? И чего больше всего боится пятая колонна на самом деле? Выступление доктора философии, заместителя председателя “Изборского клуба” Виталия Аверьянова на конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”

Полная версия ролика на сайте канала “День”: https://dentv.ru/
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XndWTKpm6i8
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 26350 22148
    марина 49 мин. назад

      А как вам такая новость:
      “У князя Георгия Романова, который по линии матери является является потомком императорского дома Романовых, и его супруги княгини Виктории Романовой в пятницу, 21 октября, в Москве родился сын Александр.

      Это первый с 1917 года наследник Романовых, родившийся в России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова директора канцелярии Российского императорского дома Романовых Александра Закатова.

      «Утром 21 октября у великого князя Георгия Михайловича Романова и светлейшей княгини Виктории Романовой в Москве родился сын. Князь присутствовал при родах, все прошло благополучно», – рассказал Закатов……
      п.с. Вы представляете ,они ведь все эти Нарышкины и Ивановы ,что таскли доску Мангерштейну по Питеру мечтают об Империи с кем??-ублюд..ми и колоборантами Гогоценлорнер,которые нарушили все каноны престолонаследия -женитьба на разведенках и дети не православные.И этот толстенный женился на итальянке в Питере с почетным караулом между прочим.Кто их тянет -так тот же Малофеев ,тот же Мендель с Кирилом.Все эти метания Папы по Казахстану -нет паствы среди трансгендеров -тянутся опять к России за окормлением нечисти…

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