Сад построенный на грабеже
Европейский «сад» Борреля устроен на грабеже «джунглей»
Развивая расистскую метафору, которую бывший премьер-министр Израиля, уроженец Литвы Брог (он же Эхуд Барак) сочинил в 2002 году, когда описал Израиль как «виллу в джунглях», глава внешней политики ЕС Боррель заявил на прошлой неделе, что «"Европа — это сад. Мы устроили сад…Остальной мир, большая часть других стран мира – и вы знаете это отлично, Фредерика (Могерини) — это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли, а джунгли могут совершить вторжение в сад.»
Боррель -испанский социалист из Барселоны и доброволец в 1969 году в колонии (кибуце), основанной в 1946 году еврейскими колонизаторами из Польши, похоже, полностью согласен с бывшим премьер-министром Израиля. В 19 и большей части 20 века излюбленной метафорой европейских расистов-колонизаторов про остальной мир была: Европа — это «цивилизация», а прочие «дикари» и «варвары».
Туземцев Америк с самого начала называли дикарями. Любое сопротивление колониальному геноциду Европы тогда или позже считалось варварством, как французы называли сопротивление порабощенных африканцев в Санто-Доминго, алжирцев, канаков Новой Каледонии, и многих других. В том же духе Теодор Герцль, основатель сионизма, предположил, что будущая сетлерская колония евреев в Палестине будет «частью бастиона Европы против Азии, аванпостом цивилизации против варварства».
Цивилизация против «варварства»
Звезды европейского либерализма как Джон Стюарт Милль утверждали, что «страны, которые до сих остались варварскими, не вышли за период, когда это будет скорее полезно для них, если их завоюют и удержат в подчинении иностранцы».
В 1848 году Алексис де Токвиль в своих писаниях был больше всего озабочен судьбой белых американцев в случае освобождения рабов. Он надеялся, что участь белых на Гаити и на остальных островах Карибского моря будет отлична от белых колонизаторов в Соединенных Штатах: «В Вест-Индии белая раса, кажется, обречена на подчинение, на континенте – черная раса». Он добавил с большой тревогой, что «Возможно, то, что стало с маврами в Испании, случится с белой расой на юге».
Боррель выблевал свою империалистскую и расистскую метафору в речи в Европейской дипломатической академии в Брюгге, обращаясь к итальянской эксперту по исламу бышей коммунистке Фредерике Могерини, ректору Европейского колледжа.
Боррель использовал мальтузианский жаргон ограничения рождаемости, когда он выразил Моргерини свою озабоченность, что «джунгли могут быстро расти, и никакая стена не может быть достаточно высокой, чтобы защитить сад.»
Как де Токвиль, и даже как бывшая израильская премьер-министр уроженка Украины Голда Меир, которая страдала бессонницей от беспокойства, скольких палестинских детей зачинают и рожают каждую ночь, Боррель прежде всего озабочен тем, что обитатели джунглей могут вторгнуться в сад.
Боррель считает, что «Есть большая разница между Европой и остальным миром – ну, остальным миром, понимаете, о чем я, нет: — это сильные структуры. Большая разница между развитыми и неразвитыми не в экономике, а в структурах».
Он добавил, что не может «пойти в развивающиеся страны и устроить для них структуры – они должны сами их устроить. Иначе, это будет типа неоколониализма».
Выгораживание неоколониализма
Самое поразительно в речи Бореля не его невежество по вопросу колониализма и неоколониализма, о чем, он, очевидно, знает, но то, что он думает, что они влияют только на «джунгли», но не на «сад».
Похоже, для него европейские колониальные и неоколониальные структуры – не то, что позволило устроить европейский «сад» – труд мигрантов из «остального мира» и украденные богатства «остального мира». Скорее, для Борреля и прочие европейских белых расистов, дело в выдуманной изобретательности самих европейцев.
Это касается не только его страны – Испании – построенной на руинах Америк и геноциде туземцев, но и Британии, чьи пираты украли значительную часть золота и серебра, украденного испанцами в Америках, и перенаправили в Англию.
Это колониализм и рабство построили европейский «сад» -от Португалии до Франции, Бельгии и Голландии – а не европейская изобретательность и добрая воля. Беспокойство Бореля о возможном новом европейском неоколониализме – не больше, чем дымовая завеса реальному и продолжающемуся европейскому неоколониализму в Азии и Африке.
Де Токвиль, влюбленный в рабовладельческую республику США, которую он окрестил «демократией», писал, что у белых американцев много «национального тщеславия». «В своих отношениях с иностранцами американцы оказываются нетерпимыми к любой критике и постоянно жаждут славословий… они неотступно преследуют вас своими ожиданиями похвал, и, если вы не уступаете их настоятельным просьбам, они хвалят себя сами. Словно сомневаясь в своих собственных достоинствах, они жаждут постоянно иметь перед глазами их изображения. Их тщеславие отмечено не только жадностью, но также беспокойством и завистливостью.»
Европейцы, похоже, страдают сходным недугом. Боррель, например, выдает такое: «Миру нужна Европа. Мой опыт путешествий по всему миру: люди глядят на нас как на маяк. Почему столько людей едет в Европу? Где волны законной и незаконной миграции в Россию? Их мало. Нет, они едут в Европу, и с полным основанием».
Plus ça change (Чем больше все меняется)
Борель, похоже, не понимает, что, в отличие от России, Европа украла и продолжает воровать ресурсы в Азии и Африке и держать их в Европе, делая жизнь невыносимой для жителей ограбленных стран.
Африканцы и азиаты, бегущие в Европу, и которые сумели перескочить высокие стены, просто следуют за украденными у них богатствами, чтобы выжить. В отличии от Борреля они не влюблены в предполагаемые европейские «свободу» и «демократию», которые причинили им и продолжают причинять им много страданий и в Европе, и за ее пределами.
Все более узаконенный расизм Европы против небелых, в Испании и в Германии, Италии и Франции, Англии и Голландии, если перечислить наиболее вопиющие примеры, явно не достаточен, чтобы Боррель увидел, какова его Европа на самом деле.
Империалист и антисоциалист Черчилль понимал положение Европы куда лучше, чем социалист Борель, не говоря о бывшей коммунистке Могерини.
В 1914 он заявил: «Мы не молодые люди с чистой совестью и скудным наследством…Мы захватили себе совершенно непропорциональную долю богатств мира. Мы получили, что хотели, территориально, и наше безмятежное наслаждение огромными и блистательными богатствами, приобретенными в основном насилием, в основном охраняется силой, которая другим часто кажется более нерезонной, чем нам».
Призыв Борреля к юным европейцам «ухаживать за садом, быть хорошими садовниками. Но ваш долг не только заботиться о самом саде, но и о джунглях за стеной сада», в самом деле, не что иное, как еще один приказ быть лучшими расистами и колонизаторами. В это нет ничего нового. Чем больше все меняется, тем больше остается тем же самым!
(с) Джозеф Масад
https://www.middleeasteye.net/opinion/eu-josep-borrell-europe-garden-built-on-plunder-jungle – цинк