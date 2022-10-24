Казус Красовского
Относительно недавнего высера Красовского https://idiod.video/vhwx2r.mp4, за который его погнали с RT.
Если долго смотреть на бездну, бездна начинает смотреть на тебя. Если вспоминать Великую Отечественную Войну, то даже во времена господства тезиса "Убей немца", там никому в голову не пришло воевать с детьми.
Напомню, это самое радикальное относительно убийства немцев, что произвела советская пропаганда в годы Великой Отечественной Войны.
У нас же некоторые особо одаренные персонажи в своем стремлении казаться самыми радикальными, делают все, чтобы казаться неотличимыми от тех, с кем воюют.
Помимо задачи победить (что подразумевает уничтожение больших масс солдат и офицеров противника), никто не отменял задачу не превратиться в подобие нацистских животных с Украины.
В данном же случае, имеем классический информационный самострел.
Дядя не дурак, Колонелькассад который. Ссыкливо отпетлял, что фамилии Березовский, Смоленский, Луцкий, Красовский , Печерский , Коломойский весьма созвучны.
Ну ты и тролляка!)))))
“В данном же случае, имеем классический информационный самострел.”
Ага, интересно за сколько же купили его “самочленовредительство”
С него то, “идара, как с гуся вода, а вот что нам после этого заявления делать,? с последовавшим после этого “самолечения” очередным
“приступом” больного украинского общества.
Сами уже на грани…
Никто его не покупал,он по природе своей такой,в данном случае его прорвало,не сдержался.
Почитайте про психику гомосека -она шизофреническая и его понесло …А вот интересней ,что он работал у Марго Симоньян -самой ярой патриотки на Донбасе.Они с мужем Кеосяном имеют свои програмы на двух центральных каналах,считается персоной от АП..как и Соловьев…Она приостановила ,но не выгнала его с Рашен Тудей эта удивительная мать многодетная ,умеющая совмещать такой продвинутый канал и каждогоднюю беременность..Это она сказала в своем видео Ч,Т,Д,”В своём ролике ты говоришь, что «взяли (с мэром Сочи) у приставов список злостных алиментщиков». Марго. А скажи мне – кто ты такая? Ты какое-то лицо, уполномоченное заниматься вопросами мобилизации или неуплаты алиментов? Нет. Ты – работница телеканала. И полномочий в данном вопросе у тебя столько же, сколько, к примеру, у хранительницы юрты якутского оленевода. Тогда на каком основании ты с мэром получила у приставов доступ к спискам неплательщиков алиментов, сиречь – к персональным данным граждан РФ?
Ещё раз – кто ты такая в данном вопросе??? Откуда у тебя такие полномочия? На каком основании военкомат проводил мобилизацию по спискам, которые предоставила сотрудница телеканала?
2. Марго, ты помнишь, какую роль играешь? Ты – ярая патриотка! Борцуниха с лживой западной пропагандой! Информационная броня и секира нации! Забыла? Чего же ты так опрометчиво вышла из образа?
п.с. Я к чему ,видишь все СМИ и все блохеры ,особенно хохлы жорики ,их мобилизовали сотни и тысячи говорят только Ложь..И самое главное они асоциируются С АП ,которую возглавляют саентологи Вайно и Израитэль..Приехали..а помнишь КОТ нам пропагандировал Марго ,как жорик Няшу -вся эта нечисть за деньги продуциирует ложь и ложные Потенциалы ,как выражается котище..
п.п.с. но самое обидное -для них война -это наказание и воевать обязаны бомжи,алиментщики и тогда предстовляешь ,какой цинизм и издевательство призыв Израителя к Народной Войне..Как тут не согласиться с Сергеевым -просто договорняк по утилизации населения ,ибо вот же айтишникам повезло -пока нужны..Обрати внимание на тонкую игру и подлую жорика ,вчитывайся..хохол не виновен и всё ..
Не тот сайт , мадам, чтобы легко Вам переключить тему враньём. Оч-чень грубо и топорно. Не касаясь Ваших холуёв. Поцев Красовского – Печерского вскользь, а “пропаганду” по Няше притянули на раз. Неудобная тема замыливается Вами обширной белибердой. Подводил намедни итоги Вашего пробеса, – Виктор почитает и сравнит, если захочет знать Ваши методы. А может и на вооружение возьмёт игру с враньём от Вас, кошерной. Всё ж не зря тут Вас демонстрируем.
Ты лучше хохлик скажи ,взорвут твои сородичи грязную бомбу ЯО,все СМИ РФ об этом кричат сегодня,а сын говорит ,что в западных СМИ тишина -значит готовят инфобомбу..твои хозяева ..
Они , Витя, по другому и не думают. Не важно какие, – передне- или заднеприводные. Ник марина тут пример яркий. Дегенеративную программу не сотрёшь. Так пошутил Творец ( Кэта) – дал им ум (злой) и дегенерацию в противовес. Анахата закрыта же. Смотри,- как ник марина проявляет это с каждым комментом. Она знает, что это заметно всё больше и больше с каждым новым , но по другому не может.
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