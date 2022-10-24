2 недели до выборов в США
До промежуточных выборов в США осталось 2 недели.
Фон:
1. Угроза взрыва "грязной ядерной бомбы" где-то на Украине. Это уже не конспирология, а предмет обсуждения на самом высоком уровне.
2. Угроза взрыва Каховской ГЭС и затопление больших областей части юга Украины и России.
3. Слухи об отходе ВС РФ с правобережья за Днепр.
4. Нарастающие удары по украинской энергетике на фоне энергетического кризиса в Европе.
5. Отправка на фронт существенных групп мобилизованных в России и разговоры про новую волну мобилизации на Украине.
6. В Британии пал кабинет Лиз Трасс. Фаворит на выборах – ставленник Сити Риши Сунак.
7. В Китае триумфом Си Цзинпина завершился XX съезд КПК. Курс на возвращение Тайваня закреплен.
8. Вероятность возобновления ядерной сделки снижается. Иран по некоторым данным наращивает поставки дронов и ракет в Россию.
9. Администрация Байдена усиливает распродажу стратегического топливного резерва США, чтобы удержать цены на бензин перед выборами. После выборов в США на нефтяном рынке будет жарко.
10. В Европе усиливаются митинги с требованием что-то сделать с ухудшающейся экономической ситуацией.