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2 недели до выборов в США

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До промежуточных выборов в США осталось 2 недели.

Фон:

1. Угроза взрыва "грязной ядерной бомбы" где-то на Украине. Это уже не конспирология, а предмет обсуждения на самом высоком уровне.
2. Угроза взрыва Каховской ГЭС и затопление больших областей части юга Украины и России.
3. Слухи об отходе ВС РФ с правобережья за Днепр.
4. Нарастающие удары по украинской энергетике на фоне энергетического кризиса в Европе.
5. Отправка на фронт существенных групп мобилизованных в России и разговоры про новую волну мобилизации на Украине.
6. В Британии пал кабинет Лиз Трасс. Фаворит на выборах – ставленник Сити Риши Сунак.
7. В Китае триумфом Си Цзинпина завершился XX съезд КПК. Курс на возвращение Тайваня закреплен.
8. Вероятность возобновления ядерной сделки снижается. Иран по некоторым данным наращивает поставки дронов и ракет в Россию.
9. Администрация Байдена усиливает распродажу стратегического топливного резерва США, чтобы удержать цены на бензин перед выборами. После выборов в США на нефтяном рынке будет жарко.
10. В Европе усиливаются митинги с требованием что-то сделать с ухудшающейся экономической ситуацией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7932903.html
Метки: война на украине, выборы, Китай, нефть, Россия, США, тайвань, Украина, экономика, ядерное оружие
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