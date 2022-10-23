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Война на Украине в живописи

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Подборка работ на тему войны на Украине.
Часть работ посвящена тем, кто погиб на фронте.

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Канал автора https://t.me/morjanamara

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7931853.html
Метки: война на украине, живопись, творчество, Украина
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