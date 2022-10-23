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В поисках старцев.. Отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность автору: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
о чем мы получаем уведомление.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6KQpG_gDDGs
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