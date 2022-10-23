Правда и мифы о ядерном столкновении
Уничтожит ли ядерный удар цивилизацию. Что собой на самом деле представляет обмен ядерными ударами? Какие последствия он влечёт? Погрузимся ли мы в каменный век? Что говорит военная доктрина о применении тактического ядерного оружия? Об этом смотрите беседу с депутатом Госдумы VI созыва, членом Комитета по обороне Максимом Шингаркиным. Ведущий – Сергей Харцызов.
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