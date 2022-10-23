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Началось строительство ГИГАфабрики в Калининграде. Объясняем зачем

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В Калининградской области на месте недостроенной Балтийской АЭС началось возведение первой в России фабрики по производству ячеек для литий-ионных аккумуляторов. В этом выпуске расскажем почему это, действительно, важное и долгожданное событие, почему для строительства выбрана именно Калининградская область и где будет использоваться продукция нового завода. Сразу после краткой сводки других позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4OJftpztdco
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Началось строительство ГИГАфабрики в Калининграде. Объясняем зачем

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