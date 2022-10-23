Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Олигарх ?-помогает России ?.Возможно сохраняет статус кво и этого уже хватает ,чтобы сдача городов шла менее кроваво,именно они оплачивают всякие терробороны и руководят ими …
“Он мог быть одним из тех, кто помогал в феврале? (хотя бы в Зп области, без города на тот момент)
потому, что без содействия и подготовки местных в Херсоне-Запорожье — так гладко бы всё не прошло.
По Богуслаеву помнится, что он до последнего пытался сохранить связи и доступ на рынок РФ по оборонке. Уже после 14го года катался на МАКС, пытался всё контрабасом везти. Много чего было вокруг него и вокруг МоторСич, но ведь и херсонско-запорожские братки и элиты — всё это время мимикрировали и дулю киевским держали.
Кстати, по Николаеву такой же вопрос — по олигарху (Вадатурскому), по которому прилетело прям в дом. Там просто что-то не поделили, или же есть основания считать, что он тоже мог чем то помогать нам как и херсонско-запорожские? Судя по первым дням СВО — попытка захода целенаправленного быстрого в Николаев была (заход понтонами почти в первые дни), просто ресурсов не хватило.
не сам конечно, но часть бизнеса вокруг него и частной охраны помогали, конечно
в Николаеве не получилось, потому что далековато и успели западенские бригады поднять
так что помогали только наводками — самые большие жертвы ВСУ там были поначалу