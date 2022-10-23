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Арестовали Богуслаева

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На Украине арестовали директора предприятия "Мотор-Сич" олигарха Богуслаева.
Носитель звания "Герой Украины" обвиняется в государственной измене.
Сейчас Богуслаева этапируют в Киев, в доме идет обыск.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7931208.html
Метки: Запорожье, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26319 22121
    марина 30 мин. назад

      Олигарх ?-помогает России ?.Возможно сохраняет статус кво и этого уже хватает ,чтобы сдача городов шла менее кроваво,именно они оплачивают всякие терробороны и руководят ими …
      “Он мог быть одним из тех, кто помогал в феврале? (хотя бы в Зп области, без города на тот момент)
      потому, что без содействия и подготовки местных в Херсоне-Запорожье — так гладко бы всё не прошло.
      По Богуслаеву помнится, что он до последнего пытался сохранить связи и доступ на рынок РФ по оборонке. Уже после 14го года катался на МАКС, пытался всё контрабасом везти. Много чего было вокруг него и вокруг МоторСич, но ведь и херсонско-запорожские братки и элиты — всё это время мимикрировали и дулю киевским держали.

      Кстати, по Николаеву такой же вопрос — по олигарху (Вадатурскому), по которому прилетело прям в дом. Там просто что-то не поделили, или же есть основания считать, что он тоже мог чем то помогать нам как и херсонско-запорожские? Судя по первым дням СВО — попытка захода целенаправленного быстрого в Николаев была (заход понтонами почти в первые дни), просто ресурсов не хватило.

      не сам конечно, но часть бизнеса вокруг него и частной охраны помогали, конечно
      в Николаеве не получилось, потому что далековато и успели западенские бригады поднять
      так что помогали только наводками — самые большие жертвы ВСУ там были поначалу

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