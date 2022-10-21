Всех этих – повторюсь, очень и очень разных – писателей, журналистов, мыслителей убили. Убили очень и очень похожим способом, всякий раз прямо перед их убийством появлялся анонс грядущего бандеровского «аттентата».

Писатель Ярослав Галан (убит в 1949 году) Олег Калашников, Чечетов, Пеклушенко, Мельник, Олесь Бузина, Дарья Дугина (Платонова) – очень и очень разные по взглядам и мировоззрению люди . Объединяет их только то, что все они – говорили и писали о своих взглядах без оружия, они высказывали свои мысли – и, как все нормальные люди на Земле, надеялись, что оппоненты на слово ответят словом, на аргумент – встречным аргументом.



Например, Олег Калашников был убит 15 апреля 2015 года в пулей в затылок у дверей своей квартиры, убийцей было сделано несколько контрольных выстрелов.



Он поддерживал киевский антимайдан, родственники сообщали о физических угрозах в его адрес за политические взгляды, в частности, за призыв широко отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне.

Калашников сообщал знакомым, что ему поступают угрозы после того, как его личные данные, включая домашний адрес, были опубликованы на сайте «Миротворец», анонсируя террористическую расправу над ним.



Желающие могут сравнить эту историю с другими историями смертей журналистов и мыслителей, высказывавших неугодные украинскому национализму мысли. Гугл вам в помощь, фамилии я дал…



Впрочем, только самые известные. Полный список убитых украинскими наци оппонентов, менее титулованных, но тоже посмевших поспорить с «единственно-правильным» учением Бандеры занял бы много-много страниц.

Украинство строит себя на том, что спорить с ним нельзя. Возражать ему нельзя ни с какого фланга, ни по какому поводу.

Выстроена «пилотная» страна с полностью убитой мыслью, духовной жизнью, в которой «свободой» предлагается считать регулярную смену марионеток, отобранных по вахтовому методу одним и тем же хозяином.



Это как если бы заключённые в тюрьме считали своей «свободой» регулярную, плановую смену конвоя и вахтёров!

Всякому, кто посмеет возражать украинству – последует угроза, но не морального осуждения, а именно физической расправы.



Читатели могут убедиться в этом по комментариям, которые возникнут под этой статьёй – я уже заранее не сомневаюсь в их содержании: «найдём и убьём».

За что? Посмел с нами спорить!

Украинство не имеет аргументов, его мозговая деятельность заглушена, а речь заторможена.



Но если страну запрещённых мыслей, страну, в которой человек лишён права говорить, что думает – Запад объявляет «образцом демократии» – то становится понятно, какой видят «демократию будущего» в США и Европе!

Все их выборы – фикция и фарс. Власть у доллара, а все доллары мира в руках у 62 (!) банкиров, чьи карманные расходы больше, чем государственные бюджеты большинства государств мира.



62 человека приватизировали планету, купили на ней все участки суши – и теперь пытаются очистить свой дом от "тараканов" наших с вами мыслей.



Мы для этих 62 банкиров, владеющих почти всей собственностью на планете – нелегальные подселенцы в их имении. Нас выводят крысиным ядом, как грызунов – и выводят с помощью таких чудовищ, как украинские националисты.

Речь идёт о том, чтобы полностью свести все демократические процедуры к обряду и ритуалу, за которыми давно и прочно утрачено всякое содержание, всякий смысл.



Речь идёт о механической симуляции демократических институтов при полном запрете на реальное инакомыслие и полном, террористическом подавлении личности.

На что это похоже? Один раз в час из часов с кукушкой выглядывает кукушка и говорит «ку-ку!» Кукушка не живая – это кукла с механическим приводом. Механизм оживляет кукушку в равные интервалы времени, и кукушка делает вид, что вылетает из гнезда.

Примерно так видят демократические институции хозяева Запада и творцы ужасного, бесчеловечного украинского эксперимента, создавшие страну слабоумных террористов.



Механические куклы будут в урочный час двигаться, изображая «предвыборную борьбу», извлекаясь механическим приводом из своего ложа, и возвращаясь туда после «танца мертвецов», имитирующего выборы.

Но о том, чтобы в этом загробном мире высказать не согласованное с кукловодами мнение, возразить вне сценария – не может быть и речи. Такие знаковые убийства, как убийства Бузины и Даши Дугиной – это очевидная попытка убить мысль и запугать способных мыслить.



За инакомыслие на Украине давно уже расстреливали собственные города. За инакомыслие убивают философов и писателей.

А для Запада убийство милой и безобидной, умной девочки Даши – такая же необходимая часть «демократии», как и мёртвые танцы механических кукол в определённый механизмом час.

Это адский перевёрнутый мир – в котором мёртвые оживают и говорят, а живых убивают, чтобы навеки замолчали.

Вы должны понять, друзья мои, если им удастся каким-то образом победить, то история закончится. Это давняя мечта англосаксов.



В XIX веке о «конце истории» заявил герцог Веллингтон, в XX – футуролог Фукуяма. Они давно уже хотят закончить историю мёртвым и бесконечно, уныло повторяющимся механическим танцем кукол, который они называют «либеральной демократией».



А за кулисами танцующих машин будут убивать, снова и снова, за каждый «рецидив» свободной мысли и свободного слова. Меня, вас, всех…

Иначе они убеждать не умеют. Да и не хотят.

Для многих Украина где-то там, далеко.

Но на самом деле – она рядом с каждым.

ИХ ПОБЕДА – ЭТО ВАША ЛОБОТОМИЯ.

Фронтальная и не оставляющая никаких шансов на самостоятельное полноценное мышление.

Украина – это самый страшный ночной кошмар, который может прийти к каждому. И не только во сне…

В.Л. Авагян



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