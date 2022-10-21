Проектируем Светлое Будущее
Радей Зореслав (Владимир Белокрылов), Валентин Назаров, Владимир Павлов, Эдуард Фомин, Алексей Орлов
Сегодняшним эфиром начинается вещание программы «Проектируем Светлое Будущее».
Участники программы являются членами Исполнительного Комитета Совета Согласия.
Программа Совета Согласия “Проектируем Светлое Будущее” — это:
динамичная информационная платформа, призванная способствовать творческому созиданию Образа Будущего и путей его достижения;
открытая площадка для всех соратников, всех мыслителей, готовых вливаться в Единый поток для согласования совместных действий;
всестороннее обсуждение процесса построения Державы Света;
творческо-дискуссионный союз с теми, для кого создаётся Светлое Будущее, с молодым поколением, старшеклассниками, студентами, молодёжными объединениями, молодыми семьями;
взаимодействие с общественными, профессиональными, региональными сообществами;
все возможные форматы взаимодействия в информационном пространстве: круглые столы, дискуссионные клубы, интервью, лекции и доклады, “телемосты”, видеоотчёты и т.д.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#светлоебудущее #советсогласия #державасвета
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