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Как будем объединяться, чтобы выжить и победить

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В июле 2022 года съёмочная группа “Народного Славянского радио” посетила действующую общину с Смоленской области.

Участники встречи поделились своими мыслями и практическими наработками о том, что и как нужно сделать и что делается для нашего объединения ради жизни.

Какие у нас дела и шаги по практическому объединению:
1 – Создан интернет-ресурс для размещения информации о своих делах и важных встречах, мероприятиях.
2 – Создания центра сборки и координации «совет» управленцев со своими образовательными и деловыми проектами в формате Народной экономики и самоуправления.
3 – Сбор своего народного денежного и ресурсного фонда.
4 – Создание своих научных, конструкторских бюро, испытательных цехов и производств для обеспечения народной экономики всем необходимым.
5 – Выход на единую систему управления со своими методиками, обучением, досугом, медициной, производством, переработкой, хранением и сбытом.
6 – Восстановление природосообразных, исконных культурных основ жизни для увеличения народонаселения и создания условий жизни, в которых каждый человек может проявить и развить свои лучшие природные качества для жизни в любви и достатке, по совести, в ладу с природой как завещали наши великомудрые предки.
Наша задача не собираться против кого-то, хотя подлецов совместно придётся останавливать и ставить на место им подобаемое, а объединяться ради жизни.

Быть ДОБРУ!

#ОпытОрганизацииОбщины #КакОрганизоватьОбщину #ПереездВОбщину #ПереездНаЗемлю #КакВыжитьИПобедить
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«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YCgCpNVVw7I
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