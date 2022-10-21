Как будем объединяться, чтобы выжить и победить
В июле 2022 года съёмочная группа “Народного Славянского радио” посетила действующую общину с Смоленской области.
Участники встречи поделились своими мыслями и практическими наработками о том, что и как нужно сделать и что делается для нашего объединения ради жизни.
Какие у нас дела и шаги по практическому объединению:
1 – Создан интернет-ресурс для размещения информации о своих делах и важных встречах, мероприятиях.
2 – Создания центра сборки и координации «совет» управленцев со своими образовательными и деловыми проектами в формате Народной экономики и самоуправления.
3 – Сбор своего народного денежного и ресурсного фонда.
4 – Создание своих научных, конструкторских бюро, испытательных цехов и производств для обеспечения народной экономики всем необходимым.
5 – Выход на единую систему управления со своими методиками, обучением, досугом, медициной, производством, переработкой, хранением и сбытом.
6 – Восстановление природосообразных, исконных культурных основ жизни для увеличения народонаселения и создания условий жизни, в которых каждый человек может проявить и развить свои лучшие природные качества для жизни в любви и достатке, по совести, в ладу с природой как завещали наши великомудрые предки.
Наша задача не собираться против кого-то, хотя подлецов совместно придётся останавливать и ставить на место им подобаемое, а объединяться ради жизни.
Быть ДОБРУ!
#ОпытОрганизацииОбщины #КакОрганизоватьОбщину #ПереездВОбщину #ПереездНаЗемлю #КакВыжитьИПобедить
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