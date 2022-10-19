Крушение Су-34 в Ейске, частичная мобилизация и «зерновая сделка» (Николай Стариков)
Хорошая новость! После годичного перерыва на радио «Комсомольская Правда» вновь выходит моя авторская программа «По сути дела». Каждый вторник в 19:00 в прямом эфире с журналистом Владимиром Ворсобиным будем обсуждать самые острые новости последней недели.
О чём же мы говорили в первом выпуске программы?
Сначала коснулись трагедии в Ейске и сравнили это с авиакатастрофой 1966 года, когда над Берлином советские лётчики ценой своей жизни отвели падающий самолёт от жилых кварталов.
Далее поговорили о частичной мобилизации в Москве и связанных с этим проблемах и недочётах.
И, наконец, «зерновая сделка», в рамках которой, как предполагает следствие, была вывезена взрывчатка для совершения террористического акта на территории России. Надо ли продлевать эту самую «зерновую сделку»?
Всё это – в первом выпуске возобновлённой программы «По сути дела». Каждый вторник в 19:00 в прямом эфире радио «Комсомольская Правда».
#мобилизация #ейск #зерноваясделка
Хронометраж:
00:00 – О крушении Су-34 в Ейске
11:30 – Как проходит частичная мобилизация в РФ
22:52 – Про сбежавших из России – предательство и трусость
28:02 – Кредитные каникулы для мобилизованных – ожидание и реальность
33:06 – Почему Илон Маск испугался Пентагона и дал заднюю
36:44 – Запад обманул весь мир с «зерновой сделкой»
Скачать аудио:
https://podcast.nstarikov.ru
Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/nstarikovru
Купить книги Николая Старикова без наценки http://books.nstarikov.ru/
Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Будьте всегда в курсе событий, подписавшись на соц.сети Николая Старикова:
➡️ http://zen.yandex.ru/nstarikovru
➡️. https://t.me/nstarikovru
➡️. https://vk.com/nstarikov_club
➡️. http://ok.ru/nstarikov