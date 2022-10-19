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Крушение Су-34 в Ейске, частичная мобилизация и «зерновая сделка» (Николай Стариков)

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Хорошая новость! После годичного перерыва на радио «Комсомольская Правда» вновь выходит моя авторская программа «По сути дела». Каждый вторник в 19:00 в прямом эфире с журналистом Владимиром Ворсобиным будем обсуждать самые острые новости последней недели.

О чём же мы говорили в первом выпуске программы?

Сначала коснулись трагедии в Ейске и сравнили это с авиакатастрофой 1966 года, когда над Берлином советские лётчики ценой своей жизни отвели падающий самолёт от жилых кварталов.

Далее поговорили о частичной мобилизации в Москве и связанных с этим проблемах и недочётах.

И, наконец, «зерновая сделка», в рамках которой, как предполагает следствие, была вывезена взрывчатка для совершения террористического акта на территории России. Надо ли продлевать эту самую «зерновую сделку»?

Всё это – в первом выпуске возобновлённой программы «По сути дела». Каждый вторник в 19:00 в прямом эфире радио «Комсомольская Правда».

#мобилизация #ейск #зерноваясделка

Хронометраж:
00:00 – О крушении Су-34 в Ейске
11:30 – Как проходит частичная мобилизация в РФ
22:52 – Про сбежавших из России – предательство и трусость
28:02 – Кредитные каникулы для мобилизованных – ожидание и реальность
33:06 – Почему Илон Маск испугался Пентагона и дал заднюю
36:44 – Запад обманул весь мир с «зерновой сделкой»

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_S6BXbebpMs
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