Зачем Запад хочет втянуть Белоруссию в войну (Николай Стариков)
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В новом выпуске видеоблога проанализировал ситуацию, которая складывается вокруг Белоруссии. Киевский режим по приказу Запада организовал террористические отряды из сбежавших белорусских националистов, готовые напасть на Белоруссию. Что означают последние заявления Лукашенко? Зачем Белоруссия формирует вместе с Россией союзную группировку войск на границе с Украиной? Стоит ли киевскому режиму провоцировать военный ответ со стороны Минска? Обо всём этом – смотрите в новом ролике.
#Белоруссия #война #Украина
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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