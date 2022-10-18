Все все понимают
Все все понимают
Понятно, что Швеция вышла из совместного расследования с Германией обстоятельств взрыва на нитках газопроводов СП-2 потому, что получила приказание Вашингтона устранить все улики, способные указать на участие США и Британии. Особенностью современной политики диверсий является открытость их заказчиков буквально с самого начала после случившегося. Никто и не скрывает: газопроводы взорвали США, и они на глазах у всего мира руками марионетки вывозят улики преступления.
При этом пострадавший – Германия – понимает всё и не смеет сказать ни единого слова против. Как не смеет Германия сказать ни слова против хранения немецкого золота в США, против военных баз США в Германии, против тотальной прослушки телефонов немецких политиков спецслужбами США, против того, что Вашингтон напрямую руководит германскими СМИ, университетами, формированием политических партий, их программами, кадровым резервом и экономикой.
Германия, Швеция, Дания, вся Европа понимают: выдавливание США из Европы означает ядерную войну в Европе. Причём, начнут её США. Во Вторую мировую войну они уже показали, что легко принимают такие решения и не останавливаются перед их реализацией. Так что проамериканскими симпатиями европейских элит движет не культурно-цивилизационное родство, не страх перед Россией, а животный страх перед США. С Россией в Европе европейцы легко договорятся, а вот с США нет.
И поэтому Швеция понимает, что она должна сделать на линиях газопроводов. И Германия понимает, что она должна сделать. Швеция на глазах Германии будет вывозить американские улики диверсии на германском газопроводе. А Германия будет отворачиваться и показывать, что она не только ничего не видит, но и не желает смотреть в ту сторону.
Попытки Германии провести после Швеции своё расследование направлены на внутреннюю аудиторию. Надо показать, что Германия как-то среагировала на то, что с ней сделали. Если ничего не сделать, совсем уж неприлично как-то получается. Как провести медэкспертизу на изнасилование, когда жертву три раза сводили в душ и смыли все следы с тела.
То, что Швеция делает эту работу раньше Германии, показывает на то, что США Германии не доверяют. Это и понятно: немцы никогда не слушались США, когда строили газопроводы и нефтепроводы из России. США понимают: их господство основано только на страхе перед ними, слепом и животном ужасе перед неограниченным насилием. Атомная бомбардировка Японии, ковровые бомбардировки Дрездена и Гамбурга это показали со всей очевидностью. США – не та страна, которой можно указать на дверь, и они уйдут.
Поэтому, когда Швеция говорит о том, что из-за конфиденциальности она будет вести расследование в одиночку, это ставит под вопрос объект конфиденциальности. По сути, Швеция играет роль следователя, который говорит о том, что обвиняемого в изнасиловании нельзя назвать вслух, так как это очень известное и важное лицо.
А изнасилованная Германия всем видом показывает, что у неё нет претензий ни к кому, и она не собирается заявлять в полицию. Иначе насилие легко перейдёт в убийство, а следователь опять засекретит итоги расследования. Ведь убийца и не думает скрываться, а следователь – притворяться объективным. Такова реальность в мире американских союзников, и ничего поделать с этим нельзя. Стал союзником США – готовься любые синяки объяснить падением с лестницы. Несогласные долго не живут, как Каддафи с Хусейном.
https://t.me/rus_demiurge/34769 – цинк